Inšpektorica za dva tedna zasedla županu pisarno

ŽUŽEMBERK – Na podeželju je praksa, da za prevoz otrok v šolo skrbijo lokalni prevozniki. V občini Žužemberk ni nič drugače. Okoli tega se že lep čas lomijo kopja, župan Franc Škufca pa bi lahko na občini nekoga zaposlil le za to, da bi odgovarjal na vse očitke, anonimke in sprejemal takšne in drugačne inšpekcije. Nekomu gre posel z avtobusnimi prevozi očitno hudo v nos.

Včasih so bili ti prevozi cenejši, saj so otroke vozili z enim avtobusom. Ker so starši vztrajali, da se morajo otroci prej vrniti iz šole, povedo na občini, so uvedli pet relacij. Občina Žužemberk zdaj zagotavlja 12 relacij šolskih prevozov oz. skupaj 409 kilometrov. Ta posel opravlja podjetje FS, ki je bilo v preteklosti v lasti župana Franca Škufce. »Da vam takoj pojasnim, z razpisi in prevozi nimam nič. Drži le to, da sem zaposlen v podjetju FS, a tam opravljam delo komercialista, ki pa se s koordinacijo šolskih prevozov ne ukvarja,« je jasen župan, ko pride v občinsko stavbo. Na enem koncu občine je reševal težavo. Očitno pa je, da gre župan nekomu v nos. Na občini so prepričani, da je to Dare Pucelj, nekdanji uslužbenec občine, danes pa goreč kritik županove politike, lika in dela. Dejansko je bil Pucelj tudi Škufčev tekmec.

