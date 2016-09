Infrastrukturni minister: Odstopil bom, če ...

LJUBLJANA – Infrastrukturni minister Peter Gašperšič je po tem, ko so mu v Desusu dali še do konca leta čas za pojasnitev finančne konstrukcije drugega tira, zagotovil, da jo pripravljajo. »S pogoji pa se ne bi obremenjeval, ker sem si sam zadal cilj, da prihodnje leto začnemo graditi drugi tir. Če mi to ne bo uspelo, bom sam odstopil,« je zagotovil v DZ.

Čaka na jesen

Pojasnil je, da mu v tem primeru verjetno tudi nihče več ne bi zaupal. Po njegovih besedah na ministrstvu računajo, da bi imeli finančno konstrukcijo za drugi tir vzpostavljeno v prihodnjem letu. V izjavi novinarjem je v odzivu na zahteve Desusa spomnil, da je treba zagotoviti črpanje sredstev EU in vložke zasebnih partnerjev, pri čemer si želijo sodelovanje obeh slovenskih podjetij, ki imata od tega največje koristi, Luke Koper in SŽ.

Evropskih sredstev letos še ne bo možno pridobiti, saj bodo razpisi objavljeni jeseni. Vloge bo treba oddajati v začetku prihodnjega leta, odločitve glede dodeljenih sredstev pa bodo znane v sredini prihodnjega leta, je pojasnil minister in dodal, da mimo tega tudi sam ne more. Osnovni finančni vložek proračunskih sredstev, to je 200 milijonov evrov, pa je v proračunih za leti 2016 in 2017 že zagotovljen, je še dodal.

V parlamentu poglobljeni

Gašperšič je danes odgovarjal na vprašanja poslanske skupine SD, ki je sporočila, da bodo vsi njihovi poslanci glasovali proti interpelaciji. Minister je pogovor označil za konstruktiven, poglobljen in vsebinski.

Kritičnejši so v Desusu, in sicer ne le glede drugega tira, ampak tudi glede drugih projektov. A ministru dajejo še eno priložnost. Pričakujejo, da bo do konca leta povedal, kako bo financiran drugi tir in kakšna bo vrednost projekta. Pri glasovanju glede interpelacije o ministru Gašperšiču se sicer lahko zgodi, da se kdo od poslancev Desusa vzdrži, je pojasnil prvak stranke Karl Erjavec.

DZ bo o interpelaciji zoper Gašperšiča odločal na redni septembrski seji. Kljub nekaterim pomislekom in zadržkom kaže, da bo interpelacijo prestal.