Incident na sodišču v Ljubljani. Poglejte, kaj je storil vrhovni sodnik

LJUBLJANA – Na glavnem vhodu v sodno stavbo na Tavčarjevi 9 v Ljubljani se je 11. decembra zgodil incident. Vanj sta vpletena pravosodni policist in vrhovni sodnik Jan Zobec.

Iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so o dogodku zapisali:

»Način vstopanja v sodno zgradbo ureja hišni red, ki ga določijo predsedniki vseh treh sodišč s sedežem na Tavčarjevi 9 (Okrožnega, Višjega in Vrhovnega). Pravosodni policisti so dolžni hišni red izvajati. V tedaj veljavnem hišnem redu je bilo določeno, da "sodniki, sodno osebje in drugi administrativno tehnični delavci, zaposleni na kateremkoli sodišču v zgradbi, vstopajo v zgradbo skozi službeni vhod z Miklošičeve ulice ali z notranjega dvorišča, če jim je odobreno parkiranje oz. dostop s kolesom". Iz tega povsem jasno izhaja, da bi sodnik lahko tudi dne 11. 12. 2017, kot običajno in kot so velevala pravila, brez kakršnih koli zapletov vstopil v zgradbo na dveh drugih vhodih. Morebitno nestrinjanje z določbami hišnega reda bi lahko urejal s svojim predstojnikom, ne pa na plečih pravosodnega policista - tudi s tem, da mu je po dogodku grozil z izgubo službe.

Zato ponavljamo: pravosodni policist je ravnal zakonito, sorazmerno in strokovno pravilno.

Posnetki nadzornih kamer naše ugotovitve potrjujejo. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij jih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ne sme objaviti, vsekakor pa ima javnost pravico do objektivne obveščenosti. Prizadevanje za spoštovanje ustavnih pravic vseh državljanov bo zato po našem mnenju vrhovni sodnik Zobec najbolje izkazal tako, če poda soglasje za javno objavo posnetega dogodka.«

Kot je znano, je od 1. aprila lani varovanje sodne stavbe na Tavčarjevi 9 v Ljubljani prevzela Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) oz. zaporska uprava, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Samo na Tavčarjevi 9 naloge varovanja sodišča opravljajo pravosodni policisti, medtem ko na vseh drugih sodiščih te naloge opravljajo varnostniki zasebnih varnostnih družb.