Imate tega operaterja? Naslednje leto ga ne bo več

LJUBLJANA – Telekomunikacijski operater Simobil bo v letu 2017 izvedel prehod s svoje trenutne blagovne znamke na novo znamko A1. Gre sicer za znamko avstrijskega telekomunikacijskega velikana Telekom Austria, ki je lastnik Simobila.

Povod za ta korak je »premik v strateškem položaju družbe Simobil, ob tem pa tudi spremembe v izjemno dinamičnem okolju«. Sprememba blagovne znamke je splošno uveljavljena poslovna praksa za krepitev položaja na trgu in pogosta strateška aktivnost v globalni telekomunikacijski panogi, pojasnjuje predsednik uprave Simobila Dejan Turk.

»Prehod na novo znamko nam bo omogočil uporabo izrazitih prednosti in koristi, ki jih nosi znamka A1. S tem bomo nadaljevali krepitev svojega položaja na slovenskem trgu,« je še dodal Turk, ki je v okviru skupine Telekom Austria zadolžen za vodenje organizacijske enote Simobil in Vip Mobile.

Simobil sodi med vodilne telekomunikacijske operaterje na slovenskem trgu, lani se je okrepil s prevzemom telekomunikacijske družbe Amis. Ponuja mobilno in fiksno telefonijo, internet in televizijo. Na slovenskem trgu mobilne telefonije zaseda 30,5-odstotni delež, s čimer je drugi največji mobilni operater v Sloveniji, je razvidno iz podatkov agencije za komunikacijska omrežja in storitve za drugo četrtletje letos. V skladu s tem je drugi največji tudi na področju ponujanja mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta, konec drugega četrtletja je imel 29,3-odstotni delež.

Na trgu storitev IP-televizije je konec drugega četrtletja zasedal 15,7-odstotni delež, s čimer se uvršča na tretje mesto med ponudniki. Na trgu fiksne IP-telefonije je z 9,6-odstotnim deležem zasedal četrto mesto. Prav tako četrto mesto je zasedal tudi na trgu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, na katerem ima 12,2-odstoten delež.

Simobil je sicer v tretjem četrtletju letos ustvaril 55 milijonov evrov prihodkov, kar je za 0,5 odstotka več kot v istem obdobju leto prej. Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je ob tem povečal za 0,8 odstotka, na 16,1 milijona evrov.

Skupina Telekom Austria, pod okrilje katere sodi slovenski Simobil, je v večinski lasti mehiškega telekomunikacijskega velikana America Movil.

Telekom Austria je prisoten na številnih trgih v regiji, poleg Avstrije še v Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji in Makedoniji.

Simobil se sicer omenja tudi v povezavi z novim ponudnikom mobilne telefonije, ki naj bi na slovenski trg vstopil predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta. Za novim ponudnikom naj bi stalo avstrijsko podjetje Ventocom, ki naj bi se dogovarjalo za uporabo Simobilovega omrežja.