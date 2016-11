Imate doma te medenjake? Previdno!

LJUBLJANA – Podjetje Mueller Drogerija iz prodaje umika živili »Medenjaki Zuckerg, Schachtel 300 g *Weihn« in »Medenjaki Orange Kissenschachtel 60 g *Weihn« (28. 2. 2017 in 01. 3. 2017) zaradi možne prisotnosti plesni, sporoča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Če imate izdelka doma, ju vrnite na prodajna mesta in vrnili vam bodo denar.