Imate doma to čokolado? Umaknjena je iz prodaje

LJUBLJANA – 80-gramsko vegansko riževo čokolado Milkless iChoc so umaknili s trga. Iz imena bi potrošniki lahko sklepali, da ne vsebuje mlečnih beljakovin, a so v njej med analizo našli med 293 in 2220 ppm kazeina (glavna beljakovina v mleku).

»Živilo ne predstavlja tveganja za običajnega potrošnika. Potrošnikom, občutljivim za mlečne beljakovine, svetujemo, da živila ne zaužijejo in se za vračilo izdelka, ki ga morda še imajo doma, obrnejo na mesto nakupa,« so sporočili iz uprave za varno hrano.