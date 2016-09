Imamo novo finančno ministrico

LJUBLJANA – DZ je danes državno sekretarko na finančnem ministrstvu Matejo Vraničar Erman imenoval za finančno ministrico. Je prva ženska na položaju, ki se je izpraznil sredi poletja, ko je dve leti po nastopu mandata nepričakovano odstopil dotedanji finančni minister Dušan Mramor. Za njeno imenovanje je glasovalo 50 poslancev, 21 jih je bilo proti.

Za blaginjo Slovenije

Vraničarjeva se je poslancem po imenovanju zahvalila za izkazano zaupanje. »Zavedam se, da prevzemam naloge v zelo občutljivem času, ko so pričakovanja ogromna, realne možnosti pa je treba presojati iz dneva v dan. Tako kot sem prisegla, se bom z vsem svojim delom in celotno ekipo trudila za blaginjo Slovenije, njenih prebivalcev in prebivalk,« je zagotovila poslancem.

Cerar ji zaupa

Nova finančna ministrica je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica s področja javne uprave, ki je skoraj ves čas poklicnega delovanja povezana s področjem javnih financ. Kot je dopoldne dejal predsednik vlade Miro Cerar, je s svojimi bogatimi delovnimi izkušnjam že zdaj močno vpeta v delovanje finančnega ministrstva, zato bo lahko takoj nadaljevala z zastavljenimi usmeritvami in prioritetami vlade.