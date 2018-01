Imajo odlične zveze, zato so najboljši v Evropi

DOMŽALE – Slovenci smo znani po tem, da radi podiramo rekorde, in tisti, ki se ukvarjajo z zanimivim konjičkom, radioamaterstvom, niso nobena izjema. Ste vedeli, da so slovenski radioamaterji letos že drugič zapovrstjo postali evropski prvaki? Prestižni naslov je na nedavnem največjem svetovnem tekmovanju CQWW, kjer sodeluje 35.000 radioamaterjev, uspelo osvojiti Borisu Bodlaju, Borisu Hrovatu, Matiji Brodniku, Aleksandru Špindlerju, Vinku Gregorčiču, Janku Ovnu, Simonu Ravniču, Branku Zemljaku, Sinetu Mermalu in Goranu Andriću; zadnji omenjeni, 42-letnik iz Domžal, ki se z radioamaterstvom ukvarja že od svojega 16. leta, je bil naš sogovornik. »Radioamaterstvo je zelo raznolik hobi in radioamaterji se z njim ukvarjamo iz različnih razlogov. Nekatere zanima predvsem vzpostavljanje zvez z drugimi radioamaterji po svetu, druge grajenje postaj, tretji izdelujemo antene in drugo opremo, s katero potem vzpostavljamo zveze,« razlaga Goran Andrić. Ker je v igri toliko različnih dejavnikov, ki morajo vsi delovati, kot je treba, ter toliko opreme, ki je nekaj izdelajo tudi sami, ne preseneča, da se je moštvo na tekmovanje pripravljalo vse leto.

Od leta 2013 smo tudi lastniki svetovnega rekorda

Zjutraj z Azijo, popoldne z Ameriko

Ekipa je med tekmovanji izbrala radiotelegrafsko, pri katerem moraš znati uporabljati Morsejevo abecedo. Prednost radiotelegrafskega komuniciranja je, da lahko z zelo šibkimi signali vzpostaviš zvezo, kar je pri komunikaciji, kjer se pogovarjaš po mikrofonu, težje oz. včasih nemogoče. V Sloveniji se jih s telegrafijo od aktivnih 4300 radioamaterjev ukvarja le okoli tisoč.

»Čar radioamaterstva je, da razmere za komunikacijo niso idealne. Obstaja ogromno dejavnikov, ki vplivajo na to, ali lahko z nekom vzpostavimo zvezo. Velik vpliv na naše delo imata tudi Sonce in njegova aktivnost, ki vpliva na ionosfero. Samo takrat, ko je ta primerno ionizirana, lahko na določenih frekvencah vzpostavimo zvezo. Tako lahko ob določenem času, na primer zjutraj, govorimo z nekom iz Azije, popoldne in zvečer, ko se propagacije, kot jim pravimo, spremenijo, pa s Severno in Južno Ameriko. Veliko je mejnih razmer in te reči moramo precej dobro poznati, da vemo, kdaj kam obrniti anteno,« pojasni.



Tekmovanje CQWW na Korziki traja dva dni. Pred nastopom so naši pet dni vso opremo povezovali v tehnično delujočo celoto. V tem času je del ekipe izmenično ves čas na preži in vzpostavlja zveze. V poseben računalniški dnevnik zapišejo, kdaj in s kom so vzpostavili zvezo, kar pozneje preveri tekmovalna komisija. Ta na podlagi števila vzpostavljenih zvez in lokacije, s katero so zvezo vzpostavili, določi vrstni red.

Iz akumulatorja, radioamaterske postaje in kosa žice znajo vzpostaviti zvezo na daljavo.

»Že drugič smo bili prvi v Evropi v izjemni konkurenci. Tokrat smo dobro uvrstitev v nasprotju s prejšnjim tekmovanjem po polovici že pričakovali, a smo bili kljub vsemu zelo zadovoljni, saj smo od lani precej napredovali. Na splošno je biti prvi v Evropi velik dosežek, saj so številni tekmovalci vložili v opremo precej več kakor mi. Mi smo imeli majhno opremo za okoli 50.000 evrov, a smo izkoristili naravne danosti, da smo bili boljši tudi od tistih z opremo za dvesto in več tisoč evrov,« je ponosen.



Pogovor z astronavti

Čeprav so dobre uvrstitve balzam za dušo, le niso bistvo radioamaterstva pa tudi ne radioamaterskih ekspedicij, kot imenuje svoje pohode na tekmovanja naša zmagoslavna skupinica. Poleg posvečanja hobiju je najpomembnejše druženje z ljudmi, ki se zanimajo za enake reči. Radioamaterji so, se strinja Andrić, prav posebni ljudje, ki obvladajo marsikaj zanimivega in znajo iz akumulatorja, samozgrajene radioamaterske postaje in kosa žice vzpostaviti zvezo na daljavo. To je lahko v določenih okoliščinah velika prednost. Ni naključje, da morajo te veščine obvladati astronavti na Mednarodni vesoljski postaji, s katerimi so naši radioamaterji že večkrat govorili – če odpove vse drugo, je radioamaterska zveza edini način, s katerim lahko vzpostavijo zvezo z Zemljo.



Še tako draga oprema ne bo pomagala, če radioamaterji niso dovolj vešči izkoriščanja naravnih sil. »V obdobjih utrinkov (meteorskih rojev) smo sposobni za tisti kratek čas, v dvajsetinki ali petdesetinki sekunde, ko utrinek zažari, poslati informacije v ionizirano ionosfero. In nekdo, ki nas sliši in zna informacijo dekodirati, nato pokliče nazaj tako, da spet čaka, ali se bo pojavil utrinek v tej smeri. Tako smo že od leta 2013 lastniki svetovnega rekorda na 144 MHz frekvenčnem področju, ko smo vzpostavili zvezo s Kanarskimi otoki, oddaljenimi 3376 km,« še pravi Andrić.