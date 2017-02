Ima hišno številko, javne  ceste pa ne

STARA OSELICA – Tam nekje nad dolino Sovodenjščice (na meji med škofjeloško in idrijsko zemljo) ležijo po bregovih redko posejane naselbine, med hišami je po nekaj kilometrov cest, ki se iz asfaltnih prelevijo v makadamske in vodijo nekam pod nebo. Pri enem od makadamov nas počaka Franc Troha, nekdaj poštar in gasilec, ki je svojčas iz ognja rešil dva (že opečena) otroka. V rajnki državi je dobil medaljo dela, to je le prvo v vrsti številnih priznanj za njegov trud. Pa vendar se človeku, ki je vse življenje predan ožji in širši skupnosti, lahko pripeti, da od skupnosti ne doživi istega, ampak nasprotno.

