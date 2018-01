Ima ga ves svet, mednarodni praznik čebel

»Slovenija si je več kot tri leta prizadevala za razglasitev svetovnega dne čebel,« pravi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). »Projekt, ki je nastal na pobudo ČZS, je po svetu naletel na široko odprta vrata, saj ima v okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva pomembno mesto pri ozaveščanju javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Ne samo slovenski čebelarji, celotna Slovenija je ob tem uspehu dosegla veliko zmago, ki nas za vedno postavlja na svetovni zemljevid. Dvajseti maj bo odslej svetovni praznik čebel in čebelarjev!«



Tedaj bo ves svet slavil rojstni dan začetnika modernega čebelarstva in čebelarskega strokovnjaka na avstrijskem cesarskem dvoru Antona Janše. Akademsko izobraženi slikar se je rodil 20. maja 1734 na Breznici pri Žirovnici na Gorenjskem, umrl pa 13. septembra 1773 na Dunaju.



Praznik za obe polobli

Janšev rojstni dan pravzaprav na tako rekoč idealen način sovpada s spomladanskim obdobjem na severni polobli in jesenskim na južni, tudi zaradi življenjskega cikla in navad čebel. »Predlagali smo, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so na severni polobli čebele najdejavnejše in zaradi povečanega števila njihovih družin začnejo rojiti, kar je njihov naravni način razmnoževanja,« pravijo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »V tem času so čebele najštevilnejše in potreba po opraševanju največja. Na južni polobli pa je jesen, čas spravila čebeljega pridelka ter s tem dnevi in tedni medu.«



Dejan Židan, vodja projekta Svetovni dan čebel in podpredsednik slovenske vlade, ki je na pobudo ČZS predlagala razglasitev svetovnega dneva čebel, je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo nad uspehom. »Razglasitev svetovnega dne čebel razumem predvsem kot obveznost – več želimo narediti za zaščito čebel in drugih opraševalcev, biti aktivnejši pri zagotavljanju biotske raznovrstnosti in zlasti uspešnejši v boju proti svetovni lakoti, pri čemer čebele in drugi opraševalci na svojih krilih nosijo pomembno breme zagotavljanja proizvodnje hrane. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so v teh letih napornega dela razumeli cilje tega projekta ter ga podpirali in osebno verjeli vanj. S svojim delom in podporo ste pomagali, da smo dosegli ta cilj, ki se nam je pred tremi leti in pol zdel težko uresničljiv, skoraj nerealen. Če sem se pred časom v javnosti slikovito izrazil, da smo pri tem projektu na dobri poti, že na Kredarici, pa lahko zdaj rečem, da smo z voljo, vztrajnostjo in pridnim delom več ljudi v organih državne uprave, nevladnih organizacijah in drugih institucijah ter z osebno podporo številnih ljudi doma in po svetu priplezali na vrh Triglava. Slovenija je lahko ponosna na svoje ljudi, na svojo deželo in predvsem na čebele.«



Čebele in hrana

Carla Mucavi, direktorica predstavništva Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v New Yorku, je poudarila, da igrajo čebele ključno vlogo pri povečevanju pridelka rastlin ter spodbujajo prehransko varnost in hranilno vrednost hrane: »Brez njih bi lahko izgubili vrsto živil, kot so krompir, poper, kava, buče, korenje, jabolka, mandlji in paradižnik, da jih navedemo samo nekaj. Skratka, brez čebel FAO ne more doseči sveta brez lakote. Svetovni dan čebel priznava pomen teh drobnih pomočnikov in bo povečal zavest, da jih moramo zaščiti.«

Kako se je vse skupaj začelo? Boštjan Noč pravi, da se mu je zamisel o tem porodila 15. septembra 2014 zjutraj: »Mislim, da so jo takrat naša čebelarska zveza pa država, pristojno ministrstvo in celotna Slovenija povzeli kot slovensko idejo. Za nas je bilo najbolj ključno, da jo je svetovna čebelarska organizacija Apimondia potrdila na kongresu leta 2015 v Južni Koreji. To je bila naša in moja strokovna zmaga, nato je bila država tista, ki je morala speljati vse postopke do konca. Že takrat se nam je zdelo zelo realno, da bo Organizacija Združenih narodov v New Yorku razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.«

Republika Slovenija je zato na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru OZN začela postopke za razglasitev svetovnega dneva čebel in predlagala resolucijo, ki izpostavlja pomen čebel in drugih opraševalcev. Pobudo so sprejeli na 40. zasedanju konference FAO v Rimu 7. julija 2017; postopek je bil uspešno sklenjen s soglasnim sprejetjem resolucije o svetovnem dnevu čebel na Generalni skupščini Združenih narodov.

To je bila zelo naporna in dolga, polna tri leta trajajoča administrativna pot, pravi Noč: »Slovenija je lahko ponosna, da so vse države enotno in v en glas podprle to zamisel. Verjamem, da se bo svet dolgoročno zavedal, da čebele potrebujemo in da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od njih. Prav je, da se vsaj enkrat na leto spomnimo na čebele, predvsem pa, da bomo ustvarili take razmere, da bodo čebele sploh lahko preživele. To pa je tudi cilj ideje.«

Narod čebelarjev

Slovenija se s petimi čebelarji na 1000 prebivalcev uvršča v sam svetovnih vrh, čebelarstvo pa je naša pomembna kmetijska dejavnost. Za več deset tisoč Slovencev je to način življenja. V svetu smo znani po naprednih čebelarskih tehnologijah ter po edinstvenih slovenskih zgodovinskih posebnostih, kot so pobarvane panjske končnice, čebelnjaki in tradicionalni panji ter seveda po znameniti kranjski čebeli. Čebela, predvsem kranjska čebela (Apis mellifera carnica), ki je avtohtona slovenska vrsta čebele in druga najbolj razširjena vrsta na svetu, je del slovenske nacionalne identitete. Slovenija je edina država v EU, ki je zakonsko zaščitila čebele.

Prepoznavnost Slovenije

Bomo znali po uradni razglasitvi ta dan izkoristiti sebi v prid, za lastno promocijo in za turizem? »Mislim, da bomo to uresničili. Že pred sprejetjem pobude smo dobili vrsto idej, tako gospodarskih kot političnih. V prepoznavnost Slovenije bo treba vsekakor uvrstiti čebelo. Zdaj večkrat slišimo, da so prišle slovenske čebelice, ko zagledajo člane naše delegacije. Mar ne bi bilo lepo, če bi svet poznal Slovenijo po čebeli, po pridnosti in marljivosti? Prepoznavnost Slovenije bo zagotovo rasla, vprašanje pa je, koliko in kako bomo to izkoristili čebelarji. Vsak turist, ki obišče Slovenijo, bi moral s seboj vzeti vsaj en čebelarski izdelek, morda kozarec medu, čokolado z medom, cvetni prah ali okrasek iz voska in podobno. Če bomo to znali narediti, smo zmagali. Svetovni dan čebel je lahko odlična gospodarska priložnost tako za čebelarje kot za preostalo gospodarstvo. Predlagali smo, da bi v vseh slovenskih zdraviliščih uvedli medene masaže. Slovenija bi bila lahko prepoznavna po medeni masaži, bila bi naša, tako pa raje ponujamo razne tajske in podobne masaže.«



Pomen opraševanja

Čebele z opraševanjem povečujejo kmetijsko pridelavo. Kulturne rastline, ki so odvisne od opraševanja, so pomemben vir prihodkov kmetov, predvsem majhnih in družinskih kmetij v državah v razvoju. Prav tako milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in dohodek. Po podatkih mednarodne študije medvladne platforme za biotsko raznovrstnost in storitve ekosistemov (IPBES) iz leta 2016 je neposredno od opraševalcev odvisna med 235 in 577 milijardami dolarjev vredna letna svetovna proizvodnja hrane.



Čebele in drugi opraševalci so zelo pomembni za obstoj človeštva, saj bistveno prispevajo k varnosti preskrbe s hrano v svetu. Visokohranilni proizvodi, kot so med, matični mleček in cvetni prah, prav tako večajo hranilno varnost. Živila, ki so odvisna od opraševalcev, prispevajo k zdravi prihrani, saj so bogat vir za telo nujno potrebnih hranil.

Čebele imajo več kot pomembno vlogo pri pridelavi hrane. »Gotovo se vsi strinjamo, da si vsak človek na tem planetu zasluži imeti vsak dan hrano, vsak dan jo moramo pridelati več in vsak dan je več hrane odvisne od opraševalcev, na prvem mestu od medonosnih čebel,« poudarja Noč.



Ohranjanje planeta

»Govoriti o zmanjšanju svetovne lakote brez zagotavljanja razmer za obstoj čebel in drugih opraševalcev je metanje peska v oči. Zato bo 20. maj ne samo svetovni dan čebel, verjamem, da bo to tudi svetovno gibanje za zeleni planet, gibanje za zagotavljanje hrane vsem po svetu. Končno je treba preiti od besed k dejanjem, ustaviti podnebne spremembe, za katere je odgovoren človek, zmanjšati uporabo raznih škodljivih fitofarmacevtskih sredstev ter več vlagati v razvoj sonaravnih sredstev za zatiranje škodljivcev in bolezni, ki uničujejo čebele. Opazujmo čebele in jim sledimo, one nas bodo vodile v smer čistega in zdravega okolja – do čebel in ljudi prijaznega. Tega si namreč želimo vsi. Čebelam je treba zagotoviti tako okolje, da bodo lahko preživele in opravljale svoje osnovno poslanstvo – opraševanje!«

Svetovni dan čebel je torej poleg ozaveščanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev projekt ohranjanja našega planeta. Čebela je pravi kazalnik čistosti okolja, saj prva začuti spremembe v okolju, zato je treba na njih gledati tudi kot na prave naravne okoljevarstvenice. Čas je, da jim prisluhnemo, da jim prisluhnejo predvsem tisti, ki odločajo, tisti, ki vodijo svet …



Biološki indikator okolja

Marljive čebele s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na celotni ekosistem in ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti. Ta je namreč bistvena pri ohranjanju naravnih habitatov in s tem človeštva, saj zagotavlja hrano, kurivo, kisik, čisto vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter povečuje sposobnost prilagajanja spremembam. Poleg tega ustvarja in obnavlja rodovitnost zemlje, razstruplja in razgraja odpadke, oprašuje rastline, vključno s številnimi kulturnimi rastlinami, zatira škodljivce in bolezni kmetijskih pridelkov. Ohranja genske vire, ki so ključni za razvoj novih vrst, zdravil in drugih proizvodov, ter prinaša kulturne in estetske koristi. Čebele so prav tako dober biološki indikator razmer v okolju. Z opazovanjem njihovega razvoja in zdravstvenega stanja je mogoče ugotoviti spremembe v okolju in izvesti morebitne potrebne ukrepe. Če se ne odzovemo na tovrstna opozorila, so lahko posledice pozneje še hujše.

Ne moremo niti mimo ogroženosti opraševalcev. V zadnjem času predvsem na območjih intenzivnega kmetijstva čebele vse bolj ogrožajo okoljske nevarnosti. Njihovo naravno okolje se krči, razmere za preživetje in rast pa postajajo vse slabše. Medovita območja izginjajo zaradi vse številnejših monokultur ter spremenjene in intenzivnejše tehnologije obdelovanja travišč, ki čebelam le v kratkih obdobjih zagotavljajo potrebno hrano, ta pa je precej manj raznovrstna kot v preteklosti. Tako smo priča slabši rasti čebeljih družin. Zaradi njihove manjše odpornosti in globalizacije, ki omogoča širjenje škodljivcev, so tu tudi nove bolezni čebel.

Neverjetne čebele

• Čebele oprašujejo kar 170.000 vrst rastlin.

• Brez njih ne bi bilo toliko različnih vrst sadja in zelenjave ter tako lepih barv na travniku.

• Vsaka tretja žlica hrane na svetu je odvisna od opraševanja.

• Čebele in drugi opraševalci bistveno prispevajo k varnosti svetovne preskrbe s hrano.

• Opraševanje prinese med 235 in 577 milijardami ameriških dolarjev na leto.

• Čebelja družina je tako velika kot majhno mesto. V njej živi od 30.000 do 60.000 čebel.

• Čebelja matica je edina, ki leže jajčeca. Izleže jih tudi do 2000 na dan.

• Od 20.000 vrst čebel se samo ena širše uporablja za komercialno proizvodnjo medu.

• Medonosne čebele zamahnejo s krili 11.400-krat na minuto, zato slišimo značilno brenčanje. Te čebele so edina vrsta, ki po piku umre.

• Za kilogram medu morajo obleteti 4 milijone cvetov in preleteti štiri dolžine ekvatorja.