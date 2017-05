Ikejin sosed se boji strupov in hrupa

LJUBLJANA – V Sloveniji smo se že razveselili, da je gradnja Ikee tik pred vrati, saj nam tako ne bo več treba v Zagreb, Celovec, Gradec ali Gorico (Villese). Agencija za okolje (ARSO) je namreč po enoletnem odločanju 3. maja izdala okoljevarstveno soglasje (OVS), kar pomeni nov korak do gradbenega dovoljenja za trgovski objekt na 30.000 kvadratnih metrih v ljubljanskem BTC. Vendar se je pot do izdaje gradbenega dovoljenja pred kratkim nekoliko podaljšala. V torek, 16. maja, se je namreč eden od bližnjih stanovalcev pritožil. To pomeni, da okoljevarstveno soglasje še ni pravnomočno in da bo ta zaplet vsaj za nekaj mesecev podaljšal postopke pridobitve gradbenega dovoljenja.



Kot nam je uspelo izvedeti, je pritožnik novinar kulturne redakcije Dela Zdenko Matoz iz ulice, le tri metre oddaljene od gradbišča. Je edini stanovalec, ki se je sploh lahko pritožil, saj je edini dobil status stranskega udeleženca, čeprav se je za to potegovalo več bližnjih stanovalcev.

