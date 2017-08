Ikea kljub zapletom še misli graditi

LJUBLJANA, BEOGRAD – Zadnje dneve so vse oči uprte na Štajersko zaradi zapletov graške Magne z lokacijo v Hočah. A nekaj podobnega se dogaja tudi v prestolnici, kamor naj bi prišel še en mednarodni velikan – Ikea. Gradnja težko pričakovanega trgovskega centra na 30.000 kvadratnih metrih v ljubljanskem BTC se odmika, in to zato, ker se zapleta na ministrstvu za okolje pri okoljevarstvenem soglasju. To je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeni stroji bo morali zabrneti že jeseni, a je jasno, da se to niti do konca leta ne bo zgodilo.

Pritožb niso upoštevali

Že na začetku poletja smo poročali, da se je na okoljevarstveno soglasje za gradnjo trgovskega centra pritožil najbližji sosed, novinar Dela Zdenko Matoz, ki stanuje le tri metre od bodočega gradbišča. Kot edini s statusom stranskega udeleženca se je sploh lahko pritožil, in sicer zaradi nedorečenosti v soglasju glede hrupa, tresenja ob delu gradbenih strojev, odvajanju vode, varstva zraka oziroma odstranjevanja azbesta, višine ograje na gradbišču, ravnanja z odpadki in nevarnimi snovmi ter delovnim časom na gradbišču.

