Igra živcev na meji s Hrvaško

Miro Cerar in Andrej Plenković ostajata skrivnostna in vsak na svoji strani meje. FOTO: Cropix

LJUBLJANA, ZAGREB – Žoga je v slovenskih nogah, vprašanje vseh vprašanj pa je, ali bodo Slovenci uporabili silo, sploh na morju, in kako bi se na to odzvala Hrvaška, o začetku implementacije arbitražne razsodbe ugiba Večernji list. Glede na nasprotujoča si stališča sosednjih držav očitno sledi igra živcev, ki pa bo pokazala, kako zreli in odgovorni so voditelji obeh držav, so še zapisali v Večernjem listu.

Slovenija je šest mesecev po arbitražni razsodbi o meji med državama danes začela sodbo tudi uveljavljati. Arbitražna razsodba je po mnenju večine slovenske politike obveznost obeh držav in ne nekaj, o čemer bi se lahko odločali, ali jo udejanjiti ali ne. Državi se namreč vrsto let nista mogli dogovoriti predvsem o meji na morju, medtem ko sta približno 90 odstotkov kopenske meje že določili. Na dogovorjenih mejah sta upoštevali mejo katastrskih občin, temu pa je sledilo tudi sodišče na približno 20 točkah, ki so bile sporne. Na novo pa je določilo mejo na morju in presodilo, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. A še preden je arbitražno sodišče končalo svoje delo, je sredi leta 2015 izbruhnila prisluškovalna afera s prisluhi slovenskemu arbitru in agentki. Vse od takrat za sosede arbitraža ne obstaja.

