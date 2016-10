Igra za zrelost

Kako malo je treba, da se človek preseli za 35 let v preteklost. Vonj po sveže pokošeni nogometni zelenici na ljubljanskem Viču, na pomožnih igriščih Svobode se drenjajo starejši nogometni rekreativci in mladi upi. Igrišče ob igrišču, vsi zavzeti, vsi v lovu na gole, zmage. Spremljal sem desetletne in malce starejše mulce v prijateljski tekmi dveh klubov. Osem na osem so se postavili, vsi skrajno resni frajerčki, borbeni ne glede na znanje in spretnost, s takšnimi in drugačnimi kopačkami, z bolj ali manj trendovsko urejenimi pričeskami ter z gibanjem, kretnjami in vzkliki soigralcem, po katerih uganeš, ali jim je bolj pri srcu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović ali pa Kevin Kampl, da o obeh nadobudnih vratarjih s hladnokrvnostjo Jana Oblaka niti ne pišem.

