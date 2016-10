Idrijske ribe plavajo v Pulju

Gašper Ferjan se bori za to, da bi akvarij vrnili v Idrijo, in je že zbral dovolj podpisov za občinski referendum. Foto Igor Mali

Več deset večstolitrskih akvarijev, šest terarijev, aviarij in paludarij s stotinami rib, dvoživkami, kuščarji, želvami in kačami je v Idriji le še spomin. Foto Marko Feist

IDRIJA – Samo nekaj let se je Idrija ponašala z najlepšim slovenskim javnim akvarijem – že dolga desetletja pa seveda s čipkami, žlikrofi in bogato rudarsko tradicijo –, potem pa se je, brez posebnega medijskega pompa, preselil na Hrvaško. Že slabe tri tedne namreč idrijske ribe in druge živali iz te izjemne zbirke plavajo v puljskem Aquariumu. Zgodba idrijskega podvodnega bogastva je že od svojega nastanka zelo dramatična, polna preobratov in ves čas na robu bridkega konca, vendar pa je preselitev na Hrvaško mnoge Idrijce zelo presenetila in užalostila.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«