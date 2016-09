Hudournik odrezal invalida od sveta

S takšnimi bagri so morali odstranjevati kamenje in zemljo, ki ju je naneslo na cesto in bližnji travnik. Foto Dejan Javornik

HRASTNIK – Močno deževje s točo in skoraj orkanskim vetrom je v ponedeljek popoldne prizadelo velik del države. Iz Štajerske, Koroške in Zasavja so poročali o poplavljenih lokalnih cestah in zalitih kleteh, da o uničevalni toči ne govorimo. Hudo uro so doživeli tudi prebivalci v občini Hrastnik. V Suhadolu je na cesti Hrastnik– Zidani Most med dvema zemeljskima plazovoma obtičalo 27 osebnih vozil, pas nevihtnih oblakov pa je šel mimo kraja Turje.

»V petnajstih minutah je bila vsa dolina poplavljena,« se spominja Ana Vodišek, ki z družino živi v hiši nad vasjo Turje in le nekaj metrov stran od gromozanskega hudournika, o katerem do ponedeljka ni bilo ne duha ne sluha. Nazadnje je namreč po njem tekla voda v začetku 60. let prejšnjega stoletja, nato je bila le suha globel, po kateri so vlekli hlodovino. Prav zaradi prebujenega hudournika je v dolino in na spodnji travnik ob vodnem zbiralniku in črpališču Jepihovec zgrmelo več tisoč kubikov skal. »Grozno je bilo videti,« nam ob vznožju hriba, kjer so z bagri odstranjevali nanose z edine ceste, ki vodi do Vodičarjevih, pove domačin Luka. Pokaže nam videoposnetek ponedeljkovega divjanja narave, ki se je razbesnela nekaj pred pol sedmo uro zvečer.

