Hudi politični pritiski? Thompson odnesel urednika Tednika

LJUBLJANA – Igor Pirkovič ni več urednik oddaje Tednik na nacionalni televiziji. Vzrok za njegov odhod naj bi bil, ko je v enem od prispevkov te oddaje ponudil možnost hrvaškemu glasbeniku Marku Perkoviću Thompsonu, da pojasni obtožbe, ki so se na njegov račun pojavljale v osrednjih slovenskih medijih. Dolgoletni novinar in urednik je nato kontroverznega Thompsona, katerega koncert je bil nedavno v Mariboru prepovedan, predstavil po mnenju mnogih nekritično in enostransko, kot velikega domoljuba.

»Igor Pirkovič od včeraj naprej ni več urednik oddaje Tednik. Odgovorni urednici informativnega programa Televizije Slovenija Jadranki Rebernik je namreč podal odstopno izjavo, ki jo je sprejela. Začasno bo v. d. urednice Tednika Jelena Aščić, Igor Pirkovič bo prevzel nove delovne naloge v informativnem programu Televizije Slovenija v skladu s svojo pogodbo,« medtem pojasnjujejo v službi za stike z javnostjo RTV Slovenija.

Vroče tudi na družabnih omrežjih

Od prispevka o Thompsonu so se distancirale tudi novinarke Tednika, ki so o tem pred kratkim podale izjavo. »Novinarke Tednika želimo pojasniti nekatera dejstva glede objave prispevka o Marku Perkoviću Thompsonu v oddaji Tednik. Ker se je v javnosti in tudi na seji Programskega sveta RTV Slovenija odgovornost za prispevek pripisovala celotnemu uredništvu Tednika, poudarjamo, da je prispevek izključno avtorsko delo urednika Tednika Igorja Pirkoviča. Pri pripravi prispevka ni sodeloval nihče drug iz uredništva, prav tako nihče iz uredništva ni imel možnosti vplivati na vsebino prispevka,« so zapisale na družabnem omrežju.

»Kršil načela nepristranskosti, verodostojnosti, odgovornosti in pravičnosti«

O spornem prispevku so že dan po objavi razpravljali na komisiji za informativni program, razpravo pa je sprožila programska svetnica Jedrt Jež Furlan. »Z novinarskega stališča je bil to neprofesionalen prispevek. Njegov avtor bi lahko za mnenje o Thompsonu zaprosil vsaj kakšnega hrvaškega novinarja, ki pozna to problematiko. Da ne govorimo o ideološki spornosti prispevka in relativiziranju ustaškega pozdrava Za dom spremni,« je dejala. Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev na RTV Slovenija Ilinka Todorovski pa je na seji Programskega sveta Radiotelevizije ocenila, da je avtor prispevka kršil načela nepristranskosti, verodostojnosti, odgovornosti in pravičnosti

Nekateri mediji za Pirkovičev odstop že krivijo hude politične pritiske na RTV.