Huda vodka ogreje bolj kot radiator

Prekrižali smo se sredi Križ, preden smo se podali med povabljenimi in prijatelji družine Kavčič čez prag prav posebne destilarne. Zakaj? Ker imajo pri Krucefixu, kot se pomenljivo imenuje destilarna, tolikšen nabor okusov, da če bi vsakega poizkusili le šilce, bi nekje na polovici, tisti bolj podkovani morda nekaj kozarčkov pozneje, zlezli pod mizo! »Naša destilarna je, kot se spodobi, odprtega tipa, pri nas je mogoče degustirati proizvode pred nakupom. Povezujemo se z lokalnimi podjetji, sobodajalci in društvi, predvsem pa ljubitelji dobrega žganja,« razgrne Andrej Kavčič, ki ima destilarno s svojevrstno umetniško noto.

»Danes je poseben dan, saj smo vključili v popoln ambientalni vtis tudi veliko zunanjo umetniško galerijo, ki je do zadnjega narejena ročno,« pojasni Matevž Urbančnik, nekdanji predsednik KUD Načeta paleta iz Tržiča, ki je s člani društva tematsko poslikal več kot trideset platen. »Dve leti smo se pripravljali in ustvarjali po zamislih. Gre za idejo drevesa in okoli njega platen, ki so kot listi, vse je integrirano v severno stran destilarne.« Kot so nam povedali mladi umetniki, njihovo delo ponazarja desetletje Andrejeve življenjske poti: »Naš iskreni in dobrosrčni prijatelj je in od danes, ko je odprtje, tudi naš član. Spoznali smo se prek skupnih prijateljev, saj Tržič ni prevelik, da se ne bi mi, meščani, in prebivalci predmestja, kjer so tudi Križe, dobro poznali in spoštovali.«

Objekt destilarne in galerije je zasnovan v treh nivojih. Kot smo se lahko prepričali, je srce spodaj, v destilarni, kjer Andrej in njegov oče, prav tako Andrej, skupaj z najmlajšim članom družine in Andrejevim bratom Matijo trenutno ponudita okroglih petdeset vrst žganja in likerjev. Pri Kavčičevih so se odločili, da se bodo podali na lov za svetovnim rekordom. »Izvedeli smo, da ima rekord v naboru destilatov žganjarna v Franciji s 112 vrstami. Pripravljamo se za skupino naših destilatov, ki jih bo sto petdeset. Trenutno je na seznamu novincev, ki jih bomo začeli kmalu proizvajati, petindvajset okusov, za naprej pa se seveda načrtov ne izdaja.«

Kralj proizvodov destilarne z galerijo je smrekovo žganje, domač viski je zanimiv, letošnji lavreat je brinovec, ki je bil letos tretji na ocenjevanju v Berlinu. Podere pa vas visarjonovićka, ki je, čeprav nismo poizkusili malo teh napojev, zagotovo najbolj pekoča vodka daleč okrog. Vodka iz krompirja in kajenskega popra ima dolgotrajni grelni učinek. »Tole je pravo centralno gretje,« je dodajal Urbančnik, medtem ko smo nepripravljeni na prvo srečanje z njo izdatno lovili sapo.