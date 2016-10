Hrvatom naše železnice in milijoni

LJUBLJANA, ZAGREB – Predstavniki Slovenskih železnic so s hrvaško družbo HEP Energija v petek podpisali 26,5 milijona evrov vredno pogodbo, po kateri bo hrvaška družba Slovenske železnice tri leta oskrbovala z elektriko. Družba HEP Energija je bila na javnem razpisu izbrana kot najugodnejši ponudnik, z novim poslom pa krepi svojo prisotnost v Sloveniji.

Podjetje HEP Energija je bilo izbrano na javnem razpisu in je bilo najugodnejši ponudnik, so zapisali na spletni strani Slovenskih železnic. Pogodba, ki sta jo v petek v Ljubljani podpisala generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in direktor HEP Energije Ljubljana Pavao Bujas, bo veljala od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019.

Hrvati oskrbujejo več slovenskih objektov in družb

Z zeleno električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, HEP Energija že oskrbuje Ljubljanski grad v sklopu 12-milijonskega posla, je navedeno na njihovi spletni strani. Med drugim imajo pogodbe o dobavi elektrike sklenjene tudi z Luko Koper, s Cimosom, z NLB, s Hoteli Bernardin in z Nordijskim centrom Planica. Hrvati z elektriko oskrbujejo tudi bencinske črpalke MOL v Sloveniji in Zavod za gozdove.

Predsednik uprave družbe Hrvatska elektroprivreda (HEP) Perica Jukić je ob petkovem podpisu pogodbe dejal, da so v družbi izredno zadovoljni, da so oddali najugodnejšo ponudbo in pridobili tako pomemben posel. Po njegovih besedah prav uspeh na slovenskem tržišču dokazuje, da gre za konkurenčno družbo, ki bo prihodnje leto na slovenskem trgu med poslovnimi porabniki imela že 12,5-odstotni delež. V prihodnjih letih Jukić pričakuje nadaljnji razvoj in nove posle tako na slovenskem trgu kot tudi preostalih trgih sosednjih držav, so še navedli v družbi.