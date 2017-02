Hrvatje bodo za sedem milijonov umaknili tožbo

ZAGREB – Hrvaška vlada je danes potrdila dogovor o dolgu Cimosa na Hrvaškem, ki je bil dosežen na ministrski ravni. Dolg bo odkupil DUTB, in sicer bo zanj plačal sedem milijonov evrov, hrvaška slaba banka DAB pa bo umaknila tožbo proti Cimosu. O dogovoru se mora izjasniti še kupec Cimosa, italijanski sklad Palladio Finanziaria.

Kot je razvidno iz sklepa hrvaške vlade, dogovor predvideva, da bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) za terjatve do Cimosa v roku 15 dni v hrvaški državni proračun plačala sedem milijonov evrov.

Predvideno je, da se bo družba TCH Cogeme, prek katere namerava Palladio Finanziaria izpeljati nakup Cimosa, obvezala obdržati proizvodnjo in sedanje število delovnih mest na Hrvaškem v naslednjih dveh letih ter proizvodnjo v Labinu.

Ko bo DUTB omenjeni znesek nakazal, bo hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) umaknila odškodninsko tožbo in druge tožbe, povezane s terjatvami do Cimosa.

Dogovor, ki sta ga v ponedeljek na Otočcu sklenila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić, je ključni odložni pogoj za izpeljavo nakupa 92-odstotnega deleža Cimosa.

Predstavniki DUTB in Slovenskega državnega holdinga so italijanski sklad v preteklih dneh seznanili z dogovorom. Ali je za kupca sprejemljiv, še ni znano.