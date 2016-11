Hrvati v mesu Perutnine Ptuj našli salmonelo

ZAGREB – Hrvaško kmetijsko ministrstvo je sporočilo, da so med laboratorijskim preverjanjem živil v mesnici v Požegi našli bakterije Salmonelle infantis in E. coli v sveži perutnini družbe Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec, hrvaškega podjetja iz skupine Perutnina Ptuj. V Perutnini Ptuj ob tem zagotavljajo, da je njihovo meso varno za potrošnike.

Bakterije so v mesnici v Požegi našli v svežih piščančjih krilih ponudnika Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec, je hrvaško kmetijsko ministrstvo objavilo v soboto. V petek pa je sporočilo, da so isto vrsto salmonele našli tudi v piščančjih prsih hrvaške družbe Perutnine Ptuj v trgovini na tržnici v Županji na vzhodu države.

Perutnina: Naše meso je zdravo

»V Perutnini Ptuj - Pipo Čakovec kot vertikalno integriranem podjetju imamo vpeljan sistem nadzora v celoviti verigi. Živali vzrejamo izključno na Hrvaškem in zagotavljamo skladnost vseh faz proizvodnje s hrvaško in evropsko zakonodajo. S pomočjo 100-odstotnega nadzora nad celotno proizvodno verigo, kontrol v pooblaščenem mikrobiološkem laboratoriju ter rednega izobraževanja zaposlenih zagotavljamo, da je naše meso varno za potrošnike. Evropska zakonodaja prepoveduje prisotnost Salmonelle enteritidis in Salmonelle tifimurium, kar pa ni najdeno v našem mesu,« so za STA sporočili iz Perutnine Ptuj.

Na Hrvaškem od srede meseca izvajajo okrepljen nadzor hrane živalskega porekla, potem ko je zaradi salmonele v kokošjih jajcih umrl petletni fant. Nadzor je pokazal, da je več vodilnih trgovskih verig na Hrvaškem prodajalo meso, ki je bilo onesnaženo s salmonelo, ali pa so v skladiščih hranile zamrznjeno meso, ki mu je potekel rok veljavnosti. Večinoma je šlo za uvoženo meso iz Poljske, zabeležili so tudi nekaj primerov zdravstveno oporečnega mesa proizvajalcev iz Madžarske in Italije.

Hrvaško kmetijsko ministrstvo je v ločenem sporočilu med drugim sporočilo, da so salmonelo našli tudi v trgovini v Vinkovcih, ki je prodajala mesne izdelke, narejene na Poljskem.