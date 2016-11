Hrvati trdijo: Slovenska ograja je postavljena na naših tleh

LJUBLJANA, ZAGREB – Hrvaška je prejšnji teden poslala diplomatsko noto Sloveniji zaradi žičnate ograje ob reki Čabranki, ker v Zagrebu trdijo, da je postavljena v hrvaški katastrski občini, je danes izjavil hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier. Povedal je, da odgovora slovenske strani ni bilo in da bodo zadevo dvignili na ministrsko raven.

Prebivalci z območja Čabra trdijo, da je Slovenija pred nekaj dnevi postavila nosilce za žičnato ograjo ob reki Čabranki v hrvaških katastrskih občinah. Potem je hrvaško zunanje ministrstvo 16. novembra poslalo diplomatsko noto v Ljubljano. Ker ni bilo dogovora iz Ljubljane, bodo zadevo dvignili na ministrsko raven, je dejal Stier. Napovedal je, da bo v petek prišel na prvi uradni obisk v Ljubljano, kjer se bo srečal s svojim slovenskim kolegom Karlom Erjavcem. »Ne bom prejudiciral, kakšen bo rezultat teh pogovorov. O poteku pogovorov bomo obvestili hrvaško javnost in vlado. Počakajmo, da bomo imeli tudi to srečanje na ministrski ravni,« je danes novinarjem povedal Stier.

Nota za noto

Hrvaška je pred potekom mandata bivše hrvaške zunanje ministrice Vesne Pusić konec lanskega leta poslala več diplomatskih not Sloveniji, v katerih so zahtevali, naj slovenske oblasti odstranijo žično ograjo z rezili z območij, ki so po mnenju Zagreba postavljene v hrvaških katastrskih občinah. Stier je danes tudi dejal, da je zaradi morebitnega novega begunskega vala, ki bo potekal čez jugovzhod Evrope, potrebno sodelovanje vseh držav na balkanski smeri.

»Pomembno je, da je smer zaprta zaradi boja proti tihotapljenju ljudi, nadzora meje in izpolnjevanja vseh obveznosti, ki so v skladu z mednarodnim pravom kot tudi zaradi varnosti hrvaških državljanov,« je še dejal. Kot je poudaril, je ključno sodelovanje EU in Turčije ter nadzor turško-grške meje.