Hrvati se ne dajo: ribiče bodo zaščitili pred slovensko policijo

Hrvaška pozvala Slovenijo, naj se vzdrži enostranskih potez Hrvaško zunanje ministrstvo je danes v luči slovenske napovedi implementacije arbitražne sodbe pozvalo slovenske državne organe, naj se izogibajo incidentom in enostranskim ukrepom, ki bi bili namenjeni poskusom spremembe stanja na terenu v škodo Hrvaške. Izrazili so pripravljenost za neposreden dogovor o rešitvi spora o meji. V diplomatski noti, ki so jo poslali slovenskemu veleposlaništvu v Zagrebu, so pozvali Slovenijo, naj ostane zavezana mirnemu reševanju odprtih vprašanj, kot se spodobi za dve sosednji državi članici EU in zveze Nato. Obenem so opozorili, da bi bile enostranske poteze, s katerimi bi poskusili spremeniti stanje na terenu v škodo Hrvaške, nesprejemljive.