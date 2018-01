Hrvati napovedali kazni za slovenske ribiče. Kaj bo storila slovenska vlada?

LJUBLJANA – V ponedeljek so prvi hrvaški ribiči, ki so vpluli v slovensko morje, prejeli kazni. V medijih južno od Kolpe je bilo že moč zaslediti, da bodo kazni spisane tudi slovenskim ribičem. S strani hrvaških organov, se razume.

Kaj bo storila Slovenija? To smo vprašali vlado, ki jo vodi Miro Cerar. »Vlada je že predvidela ukrepe za pomoč slovenskim ribičem. Na svoji 161. seji 21. decembra lani je sprejela več pravnih aktov, s katerimi slovenskim ribičem zagotavlja pravno in finančno pomoč zaradi morebitnih zapletov pri ribolovu v morskih vodah Republike Slovenije v skladu z arbitražno razsodbo,« sporočajo iz vlade. Dodajajo, da je Slovenija zagotovila pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Republike Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek, kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem so s tem tudi kriti stroški, ki nastanejo v zvezi s pravno pomočjo in s temi postopki.

Zagotovljena finančna nadomestila

Vlada je zagotovila tudi možnost finančnega nadomestila v znesku nastale škode za imetnike dovoljenj za gospodarski ribolov, ki bi pri ribolovu v morju pod suverenostjo Republike Slovenije utrpeli materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo. Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so upravičeni tudi do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju Republike Slovenije.