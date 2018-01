Hrvati namočili Mira Cerarja

ZAGREB – Slovenska in hrvaška stran naj bi se daleč od oči javnosti dogovarjali in pregovarjali o težavah, povezanih z mejo, poroča Večernji list. Izid sedmih sestankov, ki so trajali po pet ur, naj bi bil kompromisni okvir oziroma predlog za reševanje bilateralnega spora. Potem ko so se vse lepo dogovorili, pa naj bi si premier Miro Cerar 17. decembra ob obisku Andreja Plenkovića v Zagrebu premislil. Cerar po drugi strani zagotavlja, da s Hrvaško ni bilo nobenega dogovora na nobeni ravni.

Navedbe @vecernji_list o dogovoru s Hrvaško so popolnoma neresnične! Slovenija si je v šest mesečnem obdobju za pripravo implementacije #arbitraža, prizadevala za dialog. Žal pa Hrvaška še vedno zavrača uveljavitev, kljub temu, da je to njena mednarodnopravna obveznost. — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 17, 2018

Predlog rešitve požel pozitivne odzive

Predlog, ki naj bi ga Slovenija in Hrvaška predstavili predstavnikom tujih držav, je menda požel izredno pozitivne odzive, tudi v Sloveniji. Na tak način bi se po mnenju udeležencev sestanka lahko končno začel reševati mejni spor. Čeprav naj bi tak način reševanja spora pozdravili obe strani, pa slovenska stran predloga še ni uradno potrdila. Državi bi po poročanju časnika namreč morali podpisati dokument, ki bi se imenoval, denimo, Protokol o meji, ta pa bi vseboval dogovor o poteku meje na kopnem in morju. To bi označili na posebnih kartah, ki bi bile del tega Protokola.

Začenjam z delovnim obiskom v Zagrebu. Osrednja tema srečanja bo implementacija razsodbe arbitražnega sodišča. pic.twitter.com/vPEiXKa3wl — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) December 19, 2017

Zakaj si je Cerar premislil?

Po nizu sestankov naj bi slovenska stran sporočila hrvaški, da je vse, o čemer so se pogovarjali na srečanjih, tudi konkretizirala in spravila na papir. Slovenija naj bi bila s predlogom zadovoljna, zato je bila Hrvaška, tako Večernji list, toliko bolj šokirana, ko si je Cerar premislil. Hrvati so prepričani, da je tako odločitev podkrepil sestanek s političnimi partnerji, ki ga je imel le dan pred odhodom v Zagreb. Ti naj bi premierja prepričevali, naj ničesar ne podpisuje. Južni sosedje so prepričani, da se je Hrvaška v tej zgodbi obnašala mnogo bolj konstruktivno od Slovenije.

Cerar: Navedbe časnika so zavajajoče in popolnoma neresnične

S Hrvaško ni bilo dogovora na nobeni ravni, je danes v Ljubljani zatrdil premier Miro Cerar v odzivu na pisanje hrvaškega časnika, da naj bi se Slovenija in Hrvaška že dogovorili za podpis protokola za reševanje spora o meji, a si je Cerar premislil. Navedbe časnika je označil za zavajajoče in popolno neresnico, poroča STA.

Kot je Cerar poudaril na novinarski konferenci po pogovorih s portugalskim kolegom Antoniem Costo, je bil vseskozi zavezan dialogu s Hrvaško, ki vodi v implementacijo arbitražne odločbe, in tega se je držal.

Pojasnil je, da so pogovori potekali na dveh ravneh: med premierjema in na ravni strokovnjakov. »Nikoli ni prišlo do tega, da bi se o čemer koli dogovorili. Torej ni bilo nobenega dogovora o čemer koli,« je poudaril.

Erjavec: Hrvaška je pogovore želela uporabiti za uveljavitev svojih interesov

Pred obiskom premierja Mira Cerarja v Zagrebu so potekali pogovori v duhu priprave obiska in implementacije arbitražne razsodbe, ki pa jih je Hrvaška želela uporabiti za uveljavitev svojih interesov pri določitvi meje, je dejal zunanji minister Karl Erjavec v odzivu na poročanje Večernjega lista, da sta bili državi tik pred sklenitvijo dogovora.

»Na vsak način je želela uveljaviti svoje stališče, da bi se v okviru nekega protokola dogovarjali, kako teče meja med Slovenijo in Hrvaško,« je dejal v odzivu za STA. Ob tem je dodal, da se je tiha diplomacija dogajala, vendar po njegovih besedah s Hrvaško ni mogoče voditi tihe diplomacije. »To se je tudi pokazalo v tem konkretnem primeru. Mi bomo o tem, da so to objavili, seznanili tudi Evropsko komisijo,« je napovedal.

Kot je dodal, sam uradno ni bil seznanjen z vsebino teh pogovorov, je pa vedel, da potekajo. Spomnil je, da se je že pred obiskom Cerarja v Zagrebu zavzel za to, da premier ne bi podpisoval ničesar.