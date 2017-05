Hrvati nad ribiče z vojno mornarico

LJUBLJANA – Približuje se odločitev arbitražnega sodišča o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško, in kot kažejo zadnji tedni, nas čakajo razburljivi časi. Za Slovenijo je to pomembna odločitev, saj bomo prvič v zgodovini dobili v celoti začrtane meje našega ozemlja. Urejena država ima pač urejene meje in mi jih imamo z vsemi razen z južno sosedo, ta pa ima s svojimi sosedami več odprtih mejnih vprašanj kot pa zaprtih.Sodelovanje s figo v žepu

Spomnimo: Slovenija in Hrvaška se pregovarjata že od samostojnosti. Neštetokrat smo se poskušali dogovoriti, pa nam nikoli ni uspelo. Še najbližje smo bili, ko sta se predsednika vlad, zdaj pokojna Janez Drnovšek in Ivica Račan, vendarle dogovorila, a kaj, ko je Račan od svojih dobil nož v hrbet in je vsa stvar šla nazaj na startno točko. Po ugotovitvi, da se nikoli (ali pa vsaj kmalu) ne bomo mogli dogovoriti, je slovenska stran predlagala arbitražo. Če se že sami ne moremo sporazumeti, pa pooblastimo nekoga tretjega, ki mu oboji zaupamo, naj odloči v našem skupnem imenu – vsi pa moramo to spoštovati.

