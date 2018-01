Hrvati imajo pol nižjo, Nemci še enkrat višjo

LJUBLJANA – V Sloveniji razburja predlog ministrice za delo Anje Kopač Mrak, ki je predlagala 4,7-odstotno zvišanje minimalne plače. Do predloga je bila kritična tudi največja vladna stranka SMC, češ da se ministrica o dvigu minimalne plače na 842,79 evra bruto (638,42 evra neto) ni posvetovala z vlado.

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom v Sloveniji od 1. januarja 2017 znaša 804,96 evra bruto.

Preverili smo, kakšne so minimalne plače pri naših sosedah in v nekaterih drugih evropskih državah. Najnižjo minimalno plačo v EU imajo v Bolgariji (260 evrov), najvišjo pa v Luksemburgu (1999 evrov). Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska minimalne plače nimajo določene.

država minimalna plača (bruto) BDP na prebivalca Slovenija 805 evrov 19.576 evrov Hrvaška 463 evrov 10.844 evrov Italija * 28.069 evrov Avstrija ** 40.600 evrov Madžarska 584 evrov 11.468 evrov BiH 202 evra 3.994 evrov Srbija 209 evrov 4.807 evrov Makedonija 195 evrov 4.718 evrov Črna Gora 289 evrov (193 evrov neto) 5.972 evrov Kosovo 170 evrov 3.244 evrov Albanija 179 evrov 3.694 evrov Bolgarija 260 evrov 6.649 evrov Romunija 407 evrov 8.541 evrov Češka 480 evrov 16.577 evrov Slovaška 480 evrov 14.829 evrov Nemčija 8,84 evra na uro (1532 evrov) 37.889 evrov Luksemburg 1999 evrov 83.745 evrov

Vir: Eurostat, FedEE, Izvozno okno

* Italija nima z zakonom predpisane minimalne plače, zato se ta določa s kolektivnimi pogodbami za posamezne sektorje.

** Minimalna plača v Avstriji se razlikuje po posameznih panogah in je opredeljena s kolektivnimi pogodbami. Znaša od 1200 evrov bruto dalje. Lani so se dogovorili, da bodo do leta 2020 uvedli minimalno plačo v višini 1500 evrov bruto, v parlamentu so se pojavili tudi že predlogi o dvigu na 1750 evrov bruto.

V Sloveniji so kazalniki za določanje minimalne plače:

rast cen življenjskih potrebščin,

gibanje plač,

gospodarske razmere oziroma gospodarska rast,

gibanje zaposlenosti.

Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Kako se je spreminjala minimalna plača v Sloveniji

od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016: 790,73 evra

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015: 790,73 evra

od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: 789,15 evra

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: 783,66 evra

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012: 763,06 evra

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011: 748,10 evra

od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010: 734,15 evra

od 1. 8. 2009 do 28. 2. 2010: 597,43 evra

od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009: 589,19 evra

od 1. 3. 2008 do 31. 7. 2008: 566,53 evra

od 1. 8. 2007 do 29. 2. 2008: 538,53 evra

od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2007: 521,83 evra (125.052,00 SIT)

od avgusta 2005: 122.600 SIT

od avgusta 2004: 117.500 SIT

za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT

za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380 SIT