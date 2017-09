Hrvate šokirala odločitev Slovenije

ZAGREB – Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je danes sporočilo, da so presenečeni nad odločitvijo Slovenije , da ne bo podprla članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Poudarili so, da je Slovenija doslej pomagala Hrvaški v pristopnem procesu.

Diplomatski viri v Bruslju so pred tem povedali, da je Slovenija danes na sestanku članic EU v Bruslju opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD, v katerem odločajo s konsenzom.

Presenečeni

»Novico, ki smo jo danes prejeli iz Bruslja, o slovenski vnovični preučitvi pozitivnega stališča o našem vstopu v OECD, je presenetljiva. Slovenija je zaradi dvostranskega vprašanja meje napovedala blokado postopka, ki ga dejavno podpirajo Evropska komisije in države članice EU,« so zapisali v današnjem sporočilu na sedežu hrvaške diplomacije.

Kot so pojasnili, »je Slovenija doslej podpirala hrvaška prizadevanja za članstvo v OECD ter je v številnih posvetovanjih posredovala lastne izkušnje iz pristopnega procesa«.

Hrvaška vlada pozorno spremlja razpravo o morebitnem odpiranju vrat OECD novim članicama ter dinamiki pošiljanja povabil za članstvo. Razprava 35 članic OECD poteka v Parizu, konec septembra bodo odločali o širitvi. Poleg Hrvaške sta kandidatki iz EU še Bolgarija in Romunija, na članstvo se prav tako pripravljajo Argentina, Brazilija in Peru.