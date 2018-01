Hrvate, ki bi vdrli v Slovenijo, čaka presenečenje

LJUBLJANA, KOPER – Hrvaški vojni veteran Petar Janjić Tromblon je pred dnevi napovedal vdor v Slovenijo s stotimi čolni, razkril je celo, da je na regato za razum (prej za mir, so poročali različni hrvaški mediji) prijavljenih kar 500 ljudi. Glede na to, da gre za napovedani in namerni prehod meje, ki po arbitraži ločuje Slovenijo in Hrvaško na morju, smo pri vladi in ministrstvih za obrambo, notranje zadeve in zunanje zadeve povprašali, kako se bo Slovenija odzvala, če se to res zgodi.

Odgovore smo dobili z urada vlade za komuniciranje: »Že pred samo uveljavitvijo arbitražne razsodbe so pri MNZ in policiji pripravili več scenarijev za različne situacije na morju, tako da smo nanje pripravljeni in se bomo odzivali v skladu z zakonskimi pooblastili.« Kako, ne pojasnjujejo, zato to ostaja presenečenje.

Kje je Triglav?

Preverili smo še, kje se trenutno nahaja vojaška ladja Triglav: »Vojaški ladji Triglav in Ankaran sta v matičnem privezu v koprskem pristanišču. Njuni posadki izvajata redne načrtovane aktivnosti.«

Vprašanje, ali je v katerem od načrtov predvidena uporaba omenjene vojaške ladje, pa je ostalo brez odgovora.