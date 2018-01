Hrvaškim ribičem tudi zapor?

LJUBLJANA, ZAGREB – Čeprav so novoletni prazniki v slovenskem morju minili mirno, hrvaške ribiče precej skrbijo kazni, ki jih za nezakonito prestopanje meje napoveduje Slovenija. Kot je znano, je naša država tik pred koncem leta začela uveljavljati arbitražno razsodbo, ki je določila novo mejo tako na kopnem kot na morju, tako nam pripadajo tri četrtine Piranskega zaliva. Na drugi strani Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava, kar pomeni, da sosedje še vedno upoštevajo mejo na sredini zaliva.

Do zdaj opozorila, od zdaj tudi kazni

Slovenija je 30. decembra lani začela implementacijo arbitražne razsodbe in hrvaškim ribičem napovedala denarne kazni, če bodo brez dovolilnic lovili čez z arbitražo določeno mejo. Kot je takrat dejal državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic, se bo slovenska policija na vsako vplutje v slovenske vode odzvala in prekrškarje opozorila, da so prestopili mejo in so zaradi tega v prekršku. Slovenska policija bo dokumentirala in identificirala plovila, na podlagi tega pa izvedla vse aktivnosti. Slovenija je sicer že v preteklosti nadzirala območje slovenskega morja in opozarjala tiste, ki so prestopili mejo, od zdaj pa jih bo tudi oglobila.

