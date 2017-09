Hrvaški mediji posmehljivo nad našega poslanca: »Janšev Kekec«

LJUBLJANA – Predsednik odbora državnega zbora za obrambo, 27-letni Žan Mahnič (SDS), je s sklicem nujne seje odbora, na kateri bodo za zaprtimi vrati razpravljali o pripravljenosti slovenske vojske na morebitne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško, dvignil nemalo prahu.

Kritikom odgovarja: »Obnašam se odgovorno do vojske in slovenske države,« in dodaja, da če njegovi predhodniki niso postavljali pravih vprašanj, za katere je zadolžen odbor za obrambo, to ni njegova težava.

Cerar za politiko miru in nenasilja

Sklic seje je naletel na veliko neodobravanja; nasprotuje mu tudi premier Miro Cerar, a Mahnič ostaja neomajen. Cerar je vse skupaj kritiziral z besedami, da taka obravnava ni primerna, saj Slovenija vodi politiko miru in nenasilja, ob tem pa meni, da bi lahko taka razprava v mednarodno okolje poslala napačno sporočilo.

Hrvati besnijo

Onkraj naše meje, natančneje na Hrvaškem, so predstavniki sedme sile in nepomembni lokalni politiki skočili v zrak ter ostro obsodili Mahničevo ravnanje. Številni so se posmehljivo razpisali o ravnanju Janševega varovanca. »Le s čim bi Slovenci krenili v 'vojno s Hrvaško'?« se sprašujejo , medtem ko drugi Mahniča označujejo za nič manj kot 'Janševega Kekca', ki z vojsko nima izkušenj, saj da je premlad, da bi bil nabornik.

Najbolj bran hrvaški časnik 24 sata mu je celo pripisal netenje nove vojne:



Vir: 24sata.hr

Poziv na dvoboj v ringu

Še bolj bizaren je poziv nepomembnega hrvaškega politika, splitskega mestnega svetnika Martina Pauka. Ta je Mahniča pozval na dvoboj v ringu iz katerega bo 'lahko odšel le eden'. »Mladega krvoželjnega poslanca, če si želi vojne, pozivam, da se z menoj pomeri v ringu,« je Pauk sporočil prek svojega facebook profila. Njegovo objavo lahko v celoti preberete spodaj.