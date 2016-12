Hrvaška: za arbitražo ne dajo niti evra več, bo vse padlo na Slovenijo?

ZAGREB – Hrvaška je za arbitražni postopek o sporu o meji s Slovenijo porabila več kot 3,9 milijona evrov in ne bo niti centa več, danes piše časnik Večernji list. Kot dodaja, bo vse stroške, ki jih ima arbitražno sodišče po 30. juliju 2015, ko se je Hrvaška formalno umaknila iz postopka, plačala Slovenija.

Ne dajo niti centa več

Če se bo sodišče odločilo postopek izpeljati do konca in bo zahtevalo poplačilo tudi od Zagreba, na Hrvaškem računa ne nameravajo obravnavati, piše zagrebški časnik, ki ne navaja nobenih virov za svoje trditve.

Zagreb je med potekom arbitražnega postopka od leta 2012 do 2015 plačal 850.000 evrov stroškov tako kot Slovenija, kar je bilo v skladu z arbitražnim sporazumom.

Časnik trdi, da je arbitražno sodišče, potem ko se je Hrvaška umaknila iz postopka, odločilo, da bo zgolj Slovenija še naprej nakazovala sredstva za stroške, ki izvirajo iz podaljšanega poteka postopka.

»Sicer pa obstaja teoretična možnost, da bo sodišče nekega dne, ko bo sprejelo odločitev ter seštelo stroške, od obeh držav zahtevalo, da poravnata razliko,« dodaja.

Umik po škandalu

Sklicuje se na slovenske vire, po katerih naj bi dosedanji stroški sodišča znašali nekaj manj kot šest milijonov evrov, a dodaja, da Hrvaška ne namerava plačati nobenega dodatnega računa za arbitražo.

Hrvaška je za odvetnike in svoje pravne postopke porabila nekaj več kot tri milijone evrov.

Hrvaška se je iz arbitraže umaknila po politično-pravnem škandalu, ko je bilo razkrito, da sta se slovenski sodnik na arbitražnem sodišču Jernej Sekolec in slovenska agentka Simona Drenik dogovarjala o taktiki vpliva na ostale sodnike.

Arbitražno sodišče je naknadno presodilo, da kršitev ni vplivala na arbitražni postopek do te mere, da bi ga morali ustaviti, zato je junija letos napovedalo, da bo nadaljevalo delo in razsodilo o meji. Kdaj se bo to zgodilo, ni znano, omenja se prva polovica prihodnjega leta.

Slovenija po hrvaškem umiku iz arbitraže vztraja v postopku ter napoveduje, da bo odločitev sodišča spoštovala.