Hrana in zdravje za boljše življenje

Hrana pomembno vpliva na človekovo zdravje in počutje, daje nam energijo pa tudi gurmanske užitke. Zdrava prehrana ohranja in krepi zdravje ter preprečuje razvoj ali poslabšanje bolezenskih stanj. Veste, katere so zdrave maščobe? Kako to, kar jemo, vpliva na lepoto, hormonsko stanje, je lahko hrana vzrok za neplodnost? Prepoznate motnje hranjenja, jih je mogoče odpraviti s hipnozo? Veste, kakšna naj bo prehrana mladostnikov in kakšna v zrelem obdobju? Poznate prehranske prevare in katera so zdravstvena tveganja industrijske prehrane?



Odgovore na vsa ta vprašanja (in še mnogo drugih) boste dobili v Cankarjevem domu, kjer bo od torka do četrtka potekal dogodek Hrana & zdravje od A do Ž. V okviru največjega slovenskega projekta, povezanega z zdravo hrano in zdravim življenjskim slogom, bodo predavanja, okrogle mize in delavnice, na teh pa več kot 50 priznanih domačih in tujih strokovnjakov – zdravnikov, dietetikov, naturopatov...



Projekt je namenjen vsem prebivalcem, saj ozavešča o vplivu hrane na zdravje. Dokazano je namreč, da je velik del bolezni (od bolezni srca, ožilja, raka, do diabetesa in avtoimunih bolezni) neposredno povezan s hrano in nezdravim življenjskim slogom. A da bi tega spremenili, ga moramo najprej prepoznati, za to pa je potrebno znanje, vedenje. In prav to ponuja tridnevni dogodek Hrana & zdravje. Čeprav se nam zdi, da smo slišali, videli in prebrali prav vse o zdravi hrani in zdravem življenju, v poplavi informacij mnogi ne zmorejo ali ne znajo izluščiti, kaj je res in kaj ne. Poleg tega so informacije mnogokrat nasprotujoče si in celo zavajajoče, zato bodo na dogodku sodelovali domači in tuji strokovnjaki, ki bodo nanizali strokovne odgovore in pomembna dejstva.