Hrana v smeteh, otroci pa lačni

Rdeči križ in tudi Karitas se nedvomno trudita, ko pomagata revnim in lačnim, a tudi država bi zanje najbrž lahko storila več. Foto: Bojan Rajšek

Vlade bogatejših držav so se sicer leta 2015 strinjale, da bi bilo treba lakoto povsod po svetu izkoreniniti do leta 2030. Foto: Shutterstock

LJUBLJANA – Še v nedeljo je bil svetovni dan hrane, ki pa se je že v ponedeljek nadaljeval v svetovni dan boja proti revščini in, kajpak, tudi lakoti. V bistvu je pomenljivo in prav, da se prvi dan spomnimo (pre)hrane, že naslednjega dne pa lakote kot ene od najbolj skrb vzbujajočih posledic obubožanja prebivalstva in stopnje njihove revščine. Kot je upravičeno opozoril Rdeči križ Slovenije (RKS) – v soboto je namreč 43 njegovih območnih združenj v sklopu enodnevne kampanje Drobtinica znova zbiralo prispevke za zagotovitev toplega obroka osnovnošolcem iz socialno najbolj ogroženih slovenskih družin –, je bilo velikemu tveganju revščine že leta 2015 pri nas (po uradnih statističnih podatkih) izpostavljenih kar 287.000 državljank in državljanov.

