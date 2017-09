Hrabra policista izvlekla Matijo iz goreče kuhinje

ILIRSKA BISTRICA – V soboto zvečer, ko se je večina že spravljala k počitku, bi se v stanovanju bloka v Župančičevi ulici 8 skoraj zgodila tragedija. A se je vse zaradi dobrih sosedov, nadvse pogumnega policista in hitrega posredovanja gasilcev končalo s srečo v nesreči. V požaru, ki je izbruhnil okoli enajste ure zvečer, je popolnoma pogorela kuhinja, zaradi saj pa sta močno poškodovana tudi stanovanje in hodnik v bloku, a Matija Valenčič, ki sta ga iz goreče kuhinje v zadnjem trenutku, že nezavestnega, rešila hrabra policista in je včeraj še okreval v izolski bolnišnici, bo zagotovo odslej lahko praznoval še en rojstni dan.

Vsi bežali iz bloka

»V bloku smo skoraj vsi že spali, le pri sosedovih so bili še pokonci, imeli so zabavo. Še dobro, da so jo imeli, kajti če ne bi prav oni skozi jašek zavohali dima, bi bil Matija zagotovo mrtev. Pa tudi mi, sosedje, morda ne bi bili več med živimi. Med spanjem nekajkrat vdihneš, pa je konec, še preden se sploh zaveš,« nam hitijo pripovedovati v en glas stanovalci Župančičeve 8, ki ob našem prihodu ravno družno čistijo stopnišče. Kljub temu da jih čaka beljenje hodnika in da so ponoči bolj malo spali, so dobre volje in polni energije. Kako ne bi bili, ko pa vedno bolj ugotavljajo, kakšno srečo je imel njihov sosed in kako malo je manjkalo, da bi ga za vedno izgubili.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«