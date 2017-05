Hotel je dobiti denar za zdravljenje

KRANJ – Odmevna policijska akcija, ki se je oktobra lani osredotočila tudi na prostore jeseniških motoristov Hells Angels, dobiva epilog na kranjskem sodišču. »To, da sem storil kaznivo dejanje, je bila življenjska napaka. Kaznivo dejanje sem storil zato, ker sem hotel dobiti denar za zdravljenje. V tistem obdobju sem imel zdravstvene težave,« je, tik preden so ga za tri leta poslali za zapahe, pojasnil Dejan Perić. Kot je še povedal, je imel zdravstvene težave zaradi hude prometne nesreče, ki jo je imel z motorjem.



Obsežna policijska akcija je pod medijske žaromete stopila pred sedmimi meseci, ko so varuhi reda in miru opravili 19 hišnih preiskav. Po njih so našteli 67 kaznivih dejanj, povezanih z drogami in orožjem, ter kazensko ovadili trinajst ljudi. Med drogami sta se omenjala predvsem kokain in konoplja, ki sta iz Gorenjske potovala do Avstrije, kjer naj bi oskrbovali široko razpeto mrežo uličnih preprodajalcev. Poleg tega pa naj bi po ugotovitvah policistov osumljenci ponujali predvsem polavtomatske puške in kalašnikovke, med nevarnim orožjem pa so se po evidencah policistov znašli tudi imitacije pištol, prikriti noži v obliki bančnih kartic in teleskopski palici.



Tožilstvo je zoper dvanajsterico spisalo obtožnice in teh ducat obtoženih to pomlad vabijo na kranjsko sodišče. Večina jih je krivdo za očitana jim kazniva dejanja že priznala, česar pa trije – med njimi prvoobtoženi Armin Mujagić – niso storili.



Med tistimi, ki so krivdo priznali, je tudi uvodoma omenjeni Dejan Perić. Obtožnica mu je očitala, da je storil dve kaznivi dejanji, povezani s prepovedanimi drogami, tretje kaznivo dejanje pa je popisovalo trgovanje z orožjem. Za vsa tri kazniva dejanja je sodnica Milena Turuk obtoženemu prisodila enotno kazen treh let zapora, plačati pa bo moral še okoli 35.000 evrov, kolikor jih je po mnenju sodišča pridobil s prodajo nedovoljenih substanc.