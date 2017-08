Hmeljarjem je zavladala nova kraljica

BRASLOVČE – Hmeljarji so minulo nedeljo v Braslovčah slavili svoj 55. praznik. Prireditev, ki jo je v lepem vremenu pripravilo Turistično društvo Braslovče v sodelovanju z občino Braslovče in Društvom hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije, je obiskalo 8000 ljudi.

Sadijo tudi nove sorte

Že dopoldne so imeli v dvorani Kulturnega doma Braslovče slavnostno sejo, na kateri so zbrane nagovorili predsednik Društva hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes Slovenije Janez Oset, župan občine Braslovče Branimir Strojanšek, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk ter župani in podžupani sosednjih občin. Svoje leto vladanja sta podoživela dozdajšnja princesa Ema Omladič in starešina Janez Serdoner, sekretar mednarodnega hmeljarskega združenja dr. Martin Pavlovič in Jože Brežnik, oficir hmeljarstva, pa sta podelila naziv oficir hmeljarstva Ivanu Bračunu iz Žalca.

1590 hektarjev je letos zasajenih s hmeljem.

»Hmeljarji letos pridelujejo hmelj na 1590 ha, od tega je 170 ha prvoletnih nasadov, premen pa 220 ha. Glede na lani so se površine povečale za dobrih 100 ha. Spremenila se je sortna sestava; največ hmeljišč je posajenih s sorto celeia (38,64 %), sledi sorta aurora (31,92 %), bobka je 9,93 % in savinjskega goldinga 11,30 %. Dober odstotek (17,42 ha) je posajenih z novimi sortami, vzgojenimi na IHPS: styrian gold, styrian wolf, styrian eureka in styrian cardinal. Letošnjo sezono so zaznamovali spomladanski mraz in v nadaljevanju vročinski vali ter pomanjkanje padavin. Večino hmeljišč namakajo in tako blažijo posledice. Pridelavo so motili tudi obilica vetra (otežena napeljava vodil in odvijanje vrhov), toča in neurja. Letos ni bilo dežja, ki ga vsaj na enem delu pridelave hmelja ne bi spremljala toča, ta je prizadela zlasti hmeljišča na območju Petrovč,« je povedala Irena Friškovec, svetovalka in specialistka za hmeljarstvo: »Zelo radi rečemo, da avgust hmelj da ali ga vzame, zato trenutno ne moremo napovedati, koliko ga bo. Trenutne razmere so sicer ugodne za razvoj storžkov in upamo lahko, če bo še naprej tako, da se bodo razvili do želene teže in ne bodo ostali drobni, lahki in nerazviti, za kar je obstajala bojazen v dneh s temperaturami nad 33 stopinj Celzija.«

Prvi konjeniki, zadnji traktorji

Osrednja prireditev hmeljarskega praznika se je popoldne začela s povorko na trg v Braslovčah do prireditvenega prostora. Na čelu so bili člani Društva konjeniki KD Mustang Gomilsko, godba in mažoretke Pivovarne Laško, z vozovi so se pripeljali starešine in princese ter gosti. Sledili so vozovi s prikazi nekdanjih opravil v hmeljarstvu, ki so jih pripravili člani Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline, na koncu pa so bili s traktorji člani Stayer kluba iz Savinjske doline.



Ker avgust hmelj da ali pa ga vzame, ne moremo trenutno napovedati, koliko ga bo.

Vrhunec dogajanja je bila predaja starešinstva Antonu Rančigaju iz Gomilskega in okronanje princese – ta je zdaj 19-letna študentka biologije Anja Rožič Plazovnik iz Zakla. Obred je že petinštiridesetič vodila Martina Zupančič.

V okviru praznovanja dneva hmeljarjev so pripravili tudi Rock hmeljarjev, ribiško in šahovsko tekmovanje za pokal hmeljarske kobule, I. mladinski šahovski turnir Hmeljko, turnir v odbojki na mivki in prikaz šolanja psov.