Hišnik velika žrtev velikega požara?

KRŠKO – Sliši se skoraj neverjetno, a zgodilo se je. Ker je bilo v krškem zdravstvenem domu poleti presneto vroče, se je vodstvo odločilo za montažo dodatnih klimatskih naprav. Za izvajalca so izbrali novomeško družbo Kovinotehna MKI, ki je zdaj v stečaju. Pri montaži klimatskih naprav v zdravstvenem domu pa je prišlo do »nekontroliranega izpusta vode«. Poenostavljeno povedano, delavci so pozabili zapreti vodni ventil in voda je obilno zalila prostore lekarne, ki so v spodnjem delu objekta. Izvajalec je reševal situacijo in začel izsuševati objekt, zaradi česar je sledil izpad električne energije. Elektro Celje je objekt izključil iz omrežja. Zdravstveni dom so kmalu priključili nazaj, čez dva dni pa še lekarno. Ko so vstavili glavne varovalke, je nastal kratki stik oz. preboj električne energije, izbruhnil je požar in zajel celotno stavbo. Škode, ki jo je zavarovalnica že poplačala, je bilo za poldrugi milijon evrov. A zdaj bi zavarovalnica rada ta znesek nazaj, saj meni, da so za požar solidarno odgovorni kar trije: naročnik del Zdravstveni dom Krško, distributer Elektro Celje in izvajalec del Kovinotehna MKI. Ker je Kovinotehna MKI, ki je po mnenju zavarovalnice sokrivec, v stečaju, od nje očitno ne bo mogoče izterjati denarja. Ker je bil delavec Elektro Celja oproščen vseh obtožb, je zavarovalnica – ta je proti Elektru Celje, ki odgovarja za svoje zaposlene, že pred koncem kazenske zadeve vložila regresno tožbo – umaknila zahtevek, saj se je izkazalo, da njihov delavec ni kriv. »Tudi nihče iz ZD Krško ni storil nič narobe, zato ne more odgovarjati,« je odločna zagovornica Irena Ferme, prepričana, da je bil njihov hišnik Franc Rožman, ki se je znašel v kazenskem postopku, velika žrtev.

