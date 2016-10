Hildini Celovški dvori: naprodaj 56 stanovanj

LJUBLJANA – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma slaba banka bo naslednji teden začela prodajo prve lamele stanovanj v soseski Celovški dvori. Gre za prodajo prvih 56 stanovanj, prodajne cene pa bodo objavili tik pred samim začetkom prodaje.

Nekaj tudi nadstandardnih

DUTB je pravnomočna lastnica stanovanj v Celovških dvorih šele od konca julija letos. Po prevzemu je poskrbela za manjšo prenovo, čiščenje in osvežitev stanovanj. Stanovanja bodo od 14. oktobra naprej na voljo za prodajo, sicer pa so, tako vsaj pravijo v slabi banki, objekti Celovških dvorov v »dobrem gradbenem ter obrtniško-instalacijskem stanju«. Stanovanja so na kakovostni ravni primerljivih poslovno-stanovanjskih novogradenj, od 6. do 9. nadstropja pa so nadstandardna, torej s pametnimi instalacijami, talnim gretjem in podobno.

»Soseska ima odlične prometne povezave, dovolj pokritih parkirišč, vso potrebno infrastrukturo ter preprost dostop do centra prestolnice. Gre za družinam prijazno sosesko, ki zainteresiranim potencialnim kupcem ponuja dobro razmerje med kakovostjo in ceno,« so zapisali.

Zmaga prvi

Med 14. in 29. oktobrom si boste stanovanja lahko ogledali vsak dan med 9. in 17. uro, parkiranje je za zainteresirane zagotovljeno. »Kupci bodo lahko oddali zavezujoče ponudbe najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen na posebnem obrazcu. Odpiranje ponudb bo komisijsko ob prisotnosti notarja. V primeru, da bosta dva kupca ponudila popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki bo oddana prva. DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčil za skrite napake. Postopek prodaje bo vodila agencija STOJA Trade, d. o. o., ki je bila izbrana z javnim naročilom,« so še sporočili iz DUTB.

Greh Hilde Tovšak

Celovški dvori so postali še toliko bolj znani, ker jih je gradila bivša gradbena baronica Hilda Tovšak, njeni podrejeni pa naj bi material, ki je bil namenjen tem stanovanjem, vozili na dvorišče Simone Dimic in z njim obnavljali njeno hišo v Murglah.