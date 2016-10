Hidria v ZDA tožila Novice in izgubila

COLUMBIA – Bo že držalo, da so Slovenske novice časnik z globalno težo, toda trditev, da imamo denimo v ameriški zvezni državi Južni Karolini, ta po podatkih iz leta 2014 šteje slabih pet milijonov prebivalcev, precej zvestih bralcev, pa je najverjetneje iz trte izvita. Tako je že zato, ker v tiskani in spletni verziji izhajamo zgolj in le v slovenskem jeziku, ki ga po večini tudi govorijo in razumejo le tisti, ki živijo ali imajo korenine v deželi na sončni strani Alp. A če ameriška sodišča slovijo po amerikanskih odločitvah, denimo po prisojanju vrtoglavih odškodnin v še tako za lase privlečenih tožbah, je ena takih, zaradi katere je ravno Novice v Južni Karolini preganjalo podjetje Hidria USA, tudi pri njih doživela popoln poraz.



Članka o Svetliku vroča roba v ZDA?



Decembra leta 2011 in aprila 2012 sta bila v Novicah objavljena prispevka o hobotnici idrijskega tajkuna Eda Svetlika. Prvega je krasil naslov Edo Svetlik, kralj med tajkuni, s palačo na pragu New Yorka, drugega pa Idrijski baron ob Hidrio? Slednjo obvladuje na Slovenskem kakor tudi v ameriški podružnici, Hidrii USA. Podjetje je po v Novicah objavljenih podatkih registrirano v ameriškem davčnem raju Delaware, sedež pa ima v Južni Karolini, natančneje v okrožju Greenville.



Prav na tamkajšnjem okrožnem sodišču sta se Svetlik oziroma ameriška Hidria spravila nad Novice zatrjujoč, da sta oba članka Hidrii USA na ameriškem tržišču povzročila neposredno in takojšnjo škodo pri ugledu in blagovni znamki, zmanjšala se je njena sposobnost, da prodaja in trži svoje proizvode. Čeprav naj bi se na uredništvu Novic zavedali, da članka vsebujeta neresnice, so se zlonamerno odločili za njuno objavo. Obravnavata »razkošni« življenjski slog in posle slovenskega poslovneža Edvarda Svetlika na račun Hidrie. Poročata o kopičenju in razdelitvi bogastva med člane njegove družine v Sloveniji, v drugih evropskih državah ter ZDA ter primerjata razkošni življenjski slog Svetlikove družine z življenjskim slogom njihovih zaposlenih v Sloveniji.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.