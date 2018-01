Hčerko mu je odpeljala na Kitajsko

HARIJE, LJUBLJANA – Razpad partnerske zveze prinaša težave vsem vpletenim stranem, saj se v medčloveška razmerja praviloma vmešajo centri za socialno delo (CSD), sodišča, tudi policija. Pri zgodbah, ki so že tako boleče, so lahko krivične odločitve nepopravljive; to se kaže v primeru Bogomila Počkaja iz Harij, o katerem smo pisali februarja lani. Živel in delal je na Kitajskem, kjer si je ustvaril družino, s katero se je vrnil v Slovenijo. Žena je čez nekaj časa postala agresivna, Bogo je s hčerko decembra lani bežal k sosedu, posredovala je policija; ta je celo pisno opozorila na možnost, da bi bila žena zaradi psihične nestabilnosti lahko nevarna sebi ali drugim.



Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.