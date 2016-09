Gusarske zastave  spet v Piranu

Po mnenju starih pomorščakov, ki so brez dlake na jeziku, je slovensko pomorstvo v zadnjih letih na najnižji točki. Splošna plovba je prodana, tujci hočejo Luko Koper, zapleta se z drugim tirom, nimamo več nobene ladjedelnice, ribiči se z muko preživljajo in še kaj bi se našlo v zvezi z našim morjem, ki ga danes z izjemo Primorcev vidimo le kot priložnost za turizem.



Izjema je pomorska šola, ki ima letos že 70 let in za katero je kljub stanju našega pomorstva med mladimi zadnja leta presenetljivo veliko zanimanja. V začetku vsakega šolskega leta nanjo opozori Neptunov krst nove generacije bodočih pomorcev.



Prisega Neptunu in krst



Ta ritual izvira iz starodavne tradicije mornarjev, ki so jih krstili, ko so prvič prepluli ekvator. Odvija se v Piranu in je najstarejša neprekinjena prireditev na Obali, najstarejša neprekinjena šolska prireditev v državi, turistična atrakcija, predvsem pa ostaja naša pomembna pomorska etnografska prireditev. Za vsako generacijo že sedem desetletij dijakom pomeni simboličen začetek njihove poti pomorščakov in prisego zvestobe bogu vseh oceanov Neptunu. Včasih je bil krst bolj strog in krut, danes pa je marsikaj neprijetnega prvošolcem prizanesenega. Na koncu jih še vedno pomečejo v morje.



Letos bo krst naslednji vikend, na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran, v kateri deluje zadnja leta, so se potrudili, da bo jubilejno dogajanje trajalo kar tri dni. Ravnatelj šole Borut Butinar pravi, da je za ta poklic v zadnjem obdobju kar precej zanimanja. Letos bodo na smereh plovni tehnik in elektrotehnik sprejeli 64 dijakov in tako napolnili vsa razpoložljiva mesta, za prihodnje leto pa načrtujejo še odprtje smeri za ladijskega strojnega tehnika. V petek bodo mesto preplavili gusarji, s katerimi bo moč igrati njihove igre, piranski župan bo na Tartinijevem trgu predal oblast bogu Neptunu, dvignili bodo gusarsko zastavo, v CaffeTeatru bo videopredstavitev ob 70-letnici krsta in zvečer vabijo še v Monfort na odprtje fotografske razstave o zgodovini krsta. Rajanje se bo nadaljevalo v soboto, ko bodo tudi gostinski lokali ponujali gusarske pijače in prigrizke. Osrednji dogodek bo ob 16. uri, ko bo na glavni pomol iz Bernardina priplula gusarsko oblečena Neptunova povorka. Po obhodu mesta bo ob zabavnem programu sledila prisega v žaklovino oblečenih prvošolcev, krst ter seveda zabava.