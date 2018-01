Groza na celjskem Starem gradu

Železna oziroma nürnberška devica z bodicami, v katero so zapirali ženske, bodice pa so se pri tem zajedle v njihovo golo telo. FOTO: Mojca Marot

CELJE – »Na procesu v Hrastovcu leta 1673, ko so Marino Vukanec obtožili čarovništva, je ta vztrajno zanikala vse obtožbe. Potem ko je šest dni presedela na čarovniškem stolu, polnem bodic, kar 83 ur, v obute čevlje pa so ji večkrat vlili razbeljen loj in jo nato škropili z blagoslovljeno vodo, se je obtoženki zmešalo. Neke noči, preden so lahko nadaljevali ostro zasliševanje, je zaradi vseh prestanih muk izdihnila,« predstavi eno od zgodb, ob katerih se vsakemu človeku naježi koža, kustos stalne razstave Teater groze dr. Andrej Studen.

Nič krivi so priznali

Razstava je že dobrega pol leta na ogled v Friderikovem stolpu na celjskem Starem gradu, tistem, v katerem je bil nekoč zaprt tudi zaljubljeni Friderik II. Celjski, ker se je proti volji svojega očeta Hermana II. poročil z Veroniko Deseniško. A Marina Vukanec je bila ena redkih, ki kljub strahovitemu barbarskemu mučenju niso hotele priznati krivde. Številni takšne torture niso prenesli in so zato, da bi se rešili peklenskih muk, raje priznali vse, kar so jim očitali. Četudi očitanih dejanj nikoli niso zakrivili.

