Gripa zdesetkala vrste krvodajalcev

NOVO MESTO – »Tudi pri nas se pozna zeleni alarm, ki so ga pred dnevi razglasili urgentni centri. Naši hladilniki so precej prazni. Prosimo krvodajalce vseh krvnih skupin, naj se oglasijo v najbližji transfuzijski ustanovi in darujejo kri,« je zapisano na facebook strani Daruj energijo za življenje. Dejstvo je namreč, da je gripa zdesetkala tudi vrste krvodajalcev. Čeprav je bil poziv objavljen pred dobrim tednom, ta še vedno velja.



»Še vedno dodatno kličemo na odvzem krvodajalce s krvno skupino 0 Rh-negativno in AB Rh-negativno, zaloge krvi drugih skupin so se nekako popravile,« je pojasnila Suzana Đorđević, vodja službe za krvodajalstvo za Zavodu RS za transfuzijsko medicino. Po podatkih Rdečega križa Slovenije, ki organizira krvodajalske akcije že od leta 1953, v Sloveniji daruje kri okoli pet odstotkov prebivalcev. Da v naši državi zadostimo potrebam zdravstva po krvi, potrebujemo vsak delovni dan od 300 do 350 krvodajalk in krvodajalcev. Na leto tako zberemo med 42.000 in 45.000 litri krvi, kar zadošča potrebam slovenskega zdravstva. Številnim je darovanje že prišlo v kri in vse več je takšnih, ki so se zapisali med tiste, ki so na stol za odvzem sedli sto- in večkrat. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto sta v zadnjih dneh jubilejni odvzem z zelo visoko številko 120 zabeležila kar dva krvodajalca, ki pa bosta, glede na svoja leta, to številko zagotovo še presegla, če jima bo le zdravje služilo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«