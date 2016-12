Gripa na pohodu, cepljenih manj

LJUBLJANA – Se vam zdi, da so vsi okoli vas bolni? Kihajo, smrkajo, kašljajo? So brez glasu? Imajo vročino? Tarnajo nad bolečinami v žrelu? No, glede na številke ni tako hudo, temveč sezoni primerno. Smo v tistem času leta, ko so prehladna obolenja in gripa pogostejši. Ker je mrzlo, smo zunaj redkeje in le kratek čas in zato dlje na toplem, v notranjih prostorih – kjer je veliko ljudi, pa je veliko tudi virusov, in zato je širjenje okužb lažje in hitrejše.



»Število obiskov zaradi virusnih okužb dihal se ni bistveno povečalo od prejšnjega tedna in je pričakovano za ta čas leta,« nam je povedala doc. dr. Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer vsak teden spremljajo gripo in druga respiratorna obolenja. »Poleg običajnega porasta okužb dihal je precej virusnih okužb prebavil, ki jih povzročajo norovirusi. Respiratorne okužbe najbolj ogrožajo zelo majhne otroke, novorojenčke in najstarejše,« dodaja Sočanova.



V Sloveniji smo že zaznali posamične primere gripe, v prihodnjih tednih lahko pričakujemo povečevanje števila obolelih. V tednu 49 (od 5. do 11. decembra) so v dveh primerih laboratorijsko potrdili okužbo z virusom influence tipa A (H3N2), v enem primeru pa z influenco tipa B, v istem tednu so na respiratorni sincicijski virus (RSV) testirali 250 bolnikov, od teh so bili štirje pozitivni, nekaj je bilo okužb z adenovirusi in virusi parainfluence. »Potrjenih primerov okužb z virusom influence je še malo. Podtipi virusov, ki smo jih zaznali, so bili vključeni v letošnje cepivo – virus influence A (H3N2) in virus influence B. Za natančno oceno učinkovitosti pa je treba počakati genetske in antigenske analize, ki so običajno na voljo februarja,« pojasnjuje Sočanova. Podobno je v Evropi: gripe je malo, se pa število obolelih počasi veča, močnejše pojavljanje je na severu in vzhodu Evrope, večinoma gre za A (H3N2).



Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati, običajno je vrhunec konec januarja oziroma na začetku februarja, ko je obolelih največ, potem pa začne število primerov počasi upadati; vsako leto v posteljo položi več kot pet odstotkov Slovencev. Bolezen pri mladih in sicer zdravih večinoma poteka brez zapletov, ti so pogostejši pri ogroženih skupinah – to so starejši od 65 let, kronični bolniki, otroci in nosečnice –, mednje zlasti spadajo virusne in bakterijske pljučnice, opazna je višja smrtnost. Edina za zdaj učinkovita zaščita proti gripi je cepljenje, ki zmanjšuje tudi tveganje hospitalizacije, a se zanj kljub vsem opozorilom še vedno odloča (pre)malo ljudi, opozarjajo zdravstveni delavci.



Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000, kar je precej manj kot pred približno desetletjem, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev, pravijo na NIJZ. Število cepljenih je vsako leto manjše, pravijo in še, da se zadnja leta prav tako zmanjšuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov. To pa je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov, poudarjajo na NIJZ. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težji potek bolezni in številne zaplete pa tudi marsikatero smrt.



Ne širite virusa!



Mnogi še vedno verjamejo, da je gripa malo hujši prehlad. A to ni res, je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi in je torej zelo nalezljiva, pri nas se pojavlja predvsem v zimskih mesecih. Ko se okužimo, se približno tri dni pozneje lahko pojavijo simptomi, najpogostejši so mrazenje, izčrpanost, visoka telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Ta lahko traja več tednov, drugi znaki pa izginejo v dveh do sedmih dnevih. Gripa se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri kihanju in kašljanju pa tudi glasnem govorjenju. Letijo do enega metra daleč, zato je za prenos bolezni potreben tesnejši stik z obolelim, navadno v zaprtem prostoru. Virus gripe lahko na površinah preživi več ur, če se jih dotaknemo, ga lahko zanesemo na sluznico nosu, oči, ust. Zato je pomembno redno in temeljito umivanje rok, s katerim preprečujemo širjenje bolezni, poleg tega moramo biti pozorni na kihanje in kašljanje, da tega ne počnemo vsepovprek, temveč v roke, usta si lahko prekrijemo s papirnatim robcem. Če ste zboleli (za gripo ali drugo nalezljivo boleznijo), ostanite doma – vsaj prva dva dneva –, ne le zato, ker ste šibki, temveč tudi zato, da ne okužite drugih! Počivajte, uživajte dovolj tekočine, po potrebi si z antipiretiki nižajte vročino in lajšajte bolečine v mišicah. Če se stanje po nekaj dnevih ne izboljša, pokličite zdravnika.



In še dobra novica glede napovedi širjenja viroz za prihodnja dva tedna. »Vsako leto se število obolelih okoli praznikov nekoliko zmanjša, ker so šolske počitnice in se otroci manj družijo v šoli in vrtcih,« pravi Sočanova. A z novim letom in vrnitvijo v šole in vrtce število obolelih običajno naraste.



Do desetkrat



Za akutno okužbo dihal zboli vsak prebivalec od enkrat do desetkrat na leto in vsaj enkrat za akutno črevesno okužbo, pravijo na NIJZ, ki prek območnih enot zbira podatke o nalezljivih boleznih, proučuje epidemiološke značilnosti in determinante, ocenjuje tveganje ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje. Od oktobra 2014 do konca junija 2015 so v vzorcih iz mreže ambulant primarnega zdravstva influenco dokazali v 47 odstotkih. Sezona se je začela z influenco A, pozneje se ji je pridružila influenca B. Končna deleža sta bila 67 odstotkov influence A in 33 odstotkov influence B. Ta se je začela pojavljati že januarja, prevladovati je začela konec februarja. Posebnost sezone je bila precejšnja razvlečenost, pravijo na NIJZ. Običajno obdobje, ko je delež vzorcev, pozitivnih na gripo iz primarnih ambulant, večji od 10 odstotkov, traja od 10 do 15 tednov, letos pa je trajalo 19 tednov – od sredine decembra 2014 do konca aprila 2015. Izrazitejši porast deleža pozitivnih vzorcev so zaznali v tednu 51/2014, vrh kroženja od tretjega do sedmega tedna 2015, kar se ujema z epidemiološkimi podatki.