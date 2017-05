Greta je naredila najboljšo

Ocenjevanje salam je postalo priljubljeno v slovenskem prostoru in poteka tako na lokalni kot regionalni in državni ravni. Pred enaindvajsetimi leti so se v Savinjski dolini tega prvi lotili v Turističnem društvu Braslovče in prav tam so nedavno izpeljali novo salamijado, ki so jo pripravili v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Braslovče in občino. Štirje najboljši proizvajalci se bodo s svojimi izdelki udeležili državne salamijade, ki bo 13. maja v Straži pri Novem mestu.



Zgrešil le za mm



Ocenjevanje je po pravilniku o ocenjevanju domačih salam Zveze salamarjev Slovenije potekalo dan prej v brunarici turističnega društva, sklepna zabavno-glasbena prireditev z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj pa je bila že tretje leto v novi občinski dvorani. Pod vodstvom Janeza Šumaka je šestčlanska komisija ocenila 40 salam, in sicer glede na zunanji videz, vonj, prerez in okus. Najbolje ocenjena je bila salama Grete Režun iz Čemšenika nad Zagorjem, ki je pred desetimi leti zmagala tudi na državni salamijadi, ki so jo takrat organizirali prav v Braslovčah. Na drugo mesto se je uvrstila salama gostišča Felicijan iz Sevnice, tretje pa je pripadlo Faniki Novak iz Čemšenika, ki je bila pred dobrim desetletjem tudi mentorica letošnji zmagovalki. Martin Završnik iz Letuša, ki se je uvrstil na četrto mesto, se bo prav tako udeležil državne salamijade prihodnji mesec v Straži pri Novem mestu, od koder je tudi lanski državni prvak.



Kot običajno je bila razglasitev rezultatov pospremljena s prijetnim druženjem ob glasbi, plesu ter seveda salamah in drugih dobrotah. Za popestritev večera je poskrbela tudi salama velikanka, ki jo je izdelal in za srečelov podaril Jure Užmah iz Griž, ki se s proizvodnjo suhomesnih izdelkov ukvarja poklicno. Udeleženci so morali uganiti dolžino salame, tisti, ki se je najbolj približal pravi izmeri, po natančnem merjenju za to sestavljene komisije je znašala točno 2335 milimetrov, pa je zmagal. Za najboljšega merilca na oko se je izkazal Drago Gaberšek iz Dobriča, ki je zgrešil le za milimeter. Za nagrado je postal lastnik velikanke.