Greste v Turčijo? Pozor, vrtoglave cene mobilnega interneta

LJUBLJANA – Če ste med tistimi, ki te dni množično romajo na jug, v Turčijo, vam seveda želimo srečno pot in veliko užitkov ob navijanju, naj vas pa ob tem vseeno opozorimo, da Turčija ni članica EU.

Prenos podatkov samo za bogate

»Sem ter tja kdo pozabi, da Turčija ni EU in da so cene 'roaminga' visoke,« nas je opozoril bralec, ki je ugotovil, da je treba prenos mobilnih podatkov v Turčiji bogato plačati, pri enem od operaterjev boste za prenos 1 GB podatkov tako plačali več kot 25.000 evrov!

Če smo se še pred kratkim veselili poenotenja cen mobilnih storitev v državah članicah, to za Turčijo, ki se sicer že lep čas pogaja za vstop v EU, seveda ne velja.

Poglejte cene prenosa 1 GB podatkov v Turčiji, ki nam jih je posredoval bralec:

»Če smo konkretnejši: za eno uro facebooka (preračunano) porabiš 100 MB, a to je pri Telekomu še vedno 1258 evrov,« pravi naš bralec, ki si je v Turčiji uredil neomejen dostop do spleta do konca prvenstva.

Akcija

Naj omenimo, da je operater A1 navijačem v Turčiji ponudil brezplačen prenos podatkov do konca tega tedna, medtem ko pri drugih operaterjih te akcije (še) nismo zaznali. Če akcije ne bi bilo, bi omenjeni operater za prenos 1 MB podatkov v Turčiji zaračunal 8,9 oziroma 9,9 evra, kar tudi ni malo.

Če si torej ne želite, da bi vas obrali do kosti, lahko možnost gostovanja na svojem mobilniku izključite in poiščete kakšno točko, ki ponuja brezplačni internet ter se tako vsaj za nekaj časa priklopite na facebook, če že ne morete povsem brez njega.