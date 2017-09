Greste v gore? Pozor, lahko je že zelo nevarno

KRANJ – Čeprav se zdi, da se je poletje šele dobro končalo in da so jesenski dnevi idealni za odhod v visokogorje, PU Kranj opozarja, da so razmere ponekod že zelo zahtevne. »Pri gibanju na predelih, kjer je sneg, sta potrebna drugačen pristop in oprema. Tura naj bo načrtovana, pohodnik pa naj še pred odhodom preveri vremenske razmere in stanje na območju, kamor se odpravlja.«

Ob tem dodajajo, da so nevarni lahko zlasti izpostavljeni predeli s snegom in že nižje temperature. »Večja je verjetnost zdrsov in padcev, kar sta dva od najpogostejših vzrokov za nesreče v gorah. Priporočljiva je zimska oprema, dovolj toplih oblačil, na izpostavljenih predelih in v visokogorju tudi čelada ter ustrezna psihofizična pripravljenost. Dan je že krajši, kar naj pohodniki tudi upoštevajo pri načrtovanju poti.«

V zadnjih dneh je v visokogorju že zapadlo nekaj snega. Trenutno je na Kredarici snežna odeja visoka pol metra. Vremenoslovci pa napovedujejo, da bo sobota dokaj sončna, v nedeljo pa lahko pade tudi kakšna kaplja dežja.