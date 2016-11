Greste k zdravniku,  toda on zdaj stavka!

LJUBLJANA – Pogajalci Fidesa, slovenskega sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, so se včeraj, v senci napovedi splošne zdravniško-zobozdravniške stavke, ki so jo izrekli 6. oktobra, še petič sešli z vladno pogajalsko skupino. Zelo se je mudilo, saj je bil včerajšnji dan zadnja priložnost, da se pravočasno bodisi opravijo zadnje priprave na stavko in stavko začne bodisi še za nekaj časa (za en mesec) zamrzne oziroma preloži začetek stavke. Pozno popoldne so sporočili, da zdravniki danes začenjajo stavko. Začeli jo bodo tako, da bodo delali 40 ur na teden, je poročal STA. Če jim z mehkejšo obliko stavke ne bo uspelo, nameravajo v dveh tednih preiti na način dela zdravnikov v času stavke, kot ga opredeljuje zakon. To pomeni, da bodo obravnavali le nujne bolnike, nosečnice, otroke in starostnike ter izvajali operacije bolnikov z rakom. Ne bodo pa opravljali nenujnih pregledov ali posegov. Na vprašanje, ali pričakuje kakšne negativne odzive od bolnikov, celo incidente, je predsednik Fidesa Konrad Kuštrin dejal, da se zaveda, da so »že zdaj odnosi med zdravniki in bolniki porušeni do te mere, da se dogajajo stalni verbalni fizični napadi, da o tem, da sta bila v zadnjih desetih letih umorjena zdravnika, niti ne govorim«. A poudarja, da za to niso krivi zdravniki, ampak politiki, ki bolnikom obljubljajo več, kot pa jim uspe zagotoviti. »Državljani bodo morali poiskati drugega krivca za to, da zdravstveni sistem ni takšen, kot bi moral biti. Zahteve po standardih in normativih so izključno v korist dobre in kakovostne oskrbe bolnikov,« je poudaril.

