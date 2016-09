Grehi ministrice za zdravje: tako podaljšuje čakalne dobe

LJUBLJANA – Poslanci SDS v interpelaciji, ki so jo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc vložili v petek, tej med drugim očitajo odgovornost za slabo finančno stanje v zdravstvu in neukrepanje na področju podaljševanja čakalnih dob. Očitajo ji tudi odgovornost zaradi nepriprave celostne reforme zdravstva. Med očitki v interpelaciji so v SDS navedli odgovornost ministrice zaradi nepriprave ključne zakonodaje na področju zdravstva, ki bi omogočila celostno reformo zdravstva v Sloveniji. Prav tako ji očitajo odgovornost pri vzpostavitvi in delovanju mreže urgentnih centrov v Sloveniji ter odgovornost za slabo finančno stanje v slovenskem zdravstvu.

Predolge čakalne dobe, ker ministrica ne ukrepa

Ministrici pripisujejo tudi odgovornost zaradi neukrepanja na področju podaljševanja čakalnih dob v slovenskem zdravstvu ter soodgovornost za slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in vlogo pri političnem kadrovanju v javne zdravstvene zavode. Prav tako naj bi bila Kolar Celarčeva soodgovorna za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu. Kot je razvidno iz vsebine interpelacije, ministrica po mnenju SDS nosi tudi odgovornost pri pripravi zakonodaje na podlagi političnih prioritet, ki so v škodo bolnikov ter zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih. Očitajo ji tudi dejanja in stališča, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v zdravstvene institucije države.

Kot so zapisali v interpelaciji, javnost od ministrice pričakuje, da bo v okviru svojih pooblastil učinkovito in proaktivno omogočala izboljšanje zdravstvene oskrbe in zagotovila izvrševanje ustavno zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva. Njena ravnanja pa pomenijo, da ni primerna za vodenje zdravstvenega resorja, in to ravno v času, ko bi slovensko zdravstvo potrebovalo temeljito in učinkovito reformo.

NSi: Interpelacija za prestiž

Poslanska skupina SDS je interpelacijo vložila v petek, njena vsebina pa je znana danes. Interpelacijo zoper ministrico za zdravje so sicer pripravili tudi v NSi, a je še niso vložili v postopek. V NSi so se na napoved interpelacije odzvali z besedami, da SDS očitno primanjkuje idej in jim gre le za prestiž. Interpelacijo bodo prebrali, in če ni utemeljena na način, kot mislijo, da mora biti, je ne bodo podprli, ampak bodo vložili svojo.

Predsednik državnega zbora Milan Brglez sicer interpelacijo po vložitvi pošlje ministru, ta pa ima najmanj 15 in največ 30 dni časa, da nanjo odgovori. To je peta vložena interpelacije v mandatu vlade Mira Cerarja. Sredi septembra se bo ob interpelaciji zagovarjal tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.